Як зареєструватися в ChatGPT в Україні: докладна покрокова інструкція

Користуємося всіма перевагами найпопулярнішого у світі чат-бота на основі ШІ та нейромереж.

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ChatGPT від компанії OpenAI справив ефект бомби, що розірвалася. Навіть якщо ви не цікавитеся штучним інтелектом, вам напевно траплялося безліч новин про скандали, пов'язані з ChatGPT. Ним користуються хакери для написання вірусів, студенти — для курсових, менеджери оптимізують свою роботу, а обивателі шукають "рецепти ідеальних млинців" або "відповідь на питання про сенс життя".

Фокус неодноразово присвячував статті й навіть брав інтерв'ю у ChatGPT про його переваги перед конкурентом із Google. Ми навіть цікавилися не тільки в нього, а й в інших чат-ботів, чим закінчиться війна між Україною та Росією. Загалом чат-боти на основі ШІ — це сьогоднішній тренд в ІТ-індустрії.

Що таке чат-бот ChatGPT

ChatGPT — це нейромережа, що навчається та обробляє величезні масиви інформації, а потім видає відповіді на запити користувачів. Крім того, чат-боту можна й потрібно ставити уточнювальні запитання, тоді він зможе відповідати докладніше і, до того ж, самонавчатиметься за рахунок спілкування з вами.

[ + – ] Сем Альтман із OpenAI та Сатья Наделла з Microsoft Фото: Microsoft

Продукт працює з урахуванням штучного інтелекту. Пів року тому його представила широкому загалу компанія OpenAI. ChatGPT моментально став настільки популярним (зареєстровано 100 млн користувачів), що його впровадила у свій пошуковик Bing компанія Microsoft, яка інвестувала понад $10 млрд у розробки OpenAI. Це змусило Google напружитися, в повному розумінні цього слова, і представити чат-бота Bard, який зганьбив своїх творців прямо на презентації, і Google відразу втратила $100 млрд в ціні своїх акцій. Тепер аналітики прогнозує, що браузер EDGE від Microsoft зі вбудованою пошуковою системою Bing на основі ChatGPT нарешті скине з п'єдесталу пошуковик від Google.

Чому ChatGPT недоступний в Україні

Чат-ботом від OpenAI може користуватися абсолютно безплатно будь-який житель планети, окрім країн, на які накладені міжнародні санкції. Наприклад, ChatGPT недоступний громадянам Росії, Китаю, Північної Кореї. Але до цього списку потрапила й Україна. Справа в тому, що компанія не хоче порушувати санкційний порядок, згідно з яким окупований Крим і ОРДЛО не можуть отримувати послуги провідних ІТ-компаній та користуватися західними інтернет-сервісами.

Але замість того, щоб на прикладі Google, Microsoft або інших ІТ-гігантів "виокремлювати" трафік цих тимчасово окупованих областей, в OpenAI полінувалися та просто "забанили" всю Україну цілком і так вирішили питання санкцій.

Як отримати доступ до ChatGPT в Україні

Ви можете обійти заборону за допомогою різних чат-ботів у "Телеграм" і за 300 грн на місяць отримати необмежену кількість запитів до ChatGPT. Є навіть спеціальні розширення для браузерів, які дають доступ до ChatGPT, але всі вони або є платними, або потребують облікового запису в OpenAI, а доступу з України ми не маємо.

Найпростіший спосіб — попросити створити обліковий запис Google із активацією за "закордонним" номером телефону ваших друзів або родичів, які перебувають за кордоном. Потім їм із "гуглівським" акаунтом потрібно зареєструватися з підтвердженням СМС на сайті OpenAI, а потім вам передати логін і пароль від Google. Але якщо такої можливості немає, то залишається скористатися нашою інструкцією з доступу до ChatGPT в Україні.

Увага! Неухильно дотримуючись нашої покрокової інструкції, ви зможете отримати доступ до ChatGPT із України. Уважно виконуйте кожну вказівку, і тоді ви отримаєте верифікований за телефоном обліковий запис Google і зможете користуватися будь-якими закритими для нашої країни сервісами, а не лише ChatGPT.

Покрокова інструкція доступу до ChatGPT

Важливо: просто зареєструватися в Google під VPN недостатньо! Вам знадобиться номер телефону, наприклад, у Великій Британії, на який прийде СМС-код верифікації. Знадобляться невеликі інвестиції в розмірі 120 грн на поповнення рахунку, але без цього нічого не вийде — сайт OpenAI вам відмовить. Щоб уникнути збоїв, так само відключіть будь-які розширення-блокувальники реклами.

Зате маючи верифікований акаунт Google як "громадянина" Великобританії (або будь-якої іншої країни Європи), ви потім зможете користуватися для спілкування з ChatGPT у будь-якій точці світу без використання VPN. Ми реєструватимемося під виглядом англійців.

Реєстрація в ChatGPT

1. У будь-якому зручному для вас браузері встановіть VPN-розширення, яке підтримує з'єднання з Великобританією. Це можуть бути розширення Planet VPN, Browsec VPN, або UrbanVPN, або будь-які інші безплатні, що дають доступ саме до британських IP. Всі перераховані вище — перевірені автором на функціональність, дають прямий доступ до IP Великобританії та не вимагають реєстрації.

В інструкції автор використовує Browsec VPN, оскільки, наприклад, розширення VeePN не дозволило уникнути перевірки сайту OpenAI і він розпізнав автора як "українця", не давши зареєструватися.

[ + – ] Головна сторінка VPN-сервісу Browsec, за допомогою якого ми отримали доступ до ChatGPT Фото: Скриншот

2. Обов'язково активуйте в налаштуваннях розширення VPN у браузері дозвіл на роботу в режимі "Анонімного перегляду". Взагалі в анонімному режимі слід дозволяти роботу тільки довіреним розширенням, а не всім підряд (бо через розширення можуть витікати персональні дані), але ми тимчасово дозволимо цю дію і для VPN. Після активації "англійського акаунту Google", якщо захочете, можете скасувати цей дозвіл.

[ + – ] Потрібно дати VPN-розширенню доступ до сайтів в анонімному режимі Фото: Скриншот

3. Увімкніть ваше VPN-розширення у звичайному режимі перегляду, вибравши Великобританію, тому що саме через цю країну авторові статті без проблем вдалося все активувати, проходячи подальші кроки, у тому числі й реєстрацію телефонного номера.

[ + – ] У VPN обираємо місцем свого перебування Великобританію Фото: Скриншот

4. Після активації VPN відкрийте "Вікно анонімного перегляду в браузері", щоб Google або сайт OpenAI не підтягнули ваші "куки" та не визначили, що ви з України. Усі дії ми проводитимемо саме в "приватному" режимі.

5. За допомогою сайту 2ip.ua перевірте, чи дійсно ви підключилися до Великобританії та чи ваш VPN працює нормально.

[ + – ] За допомогою сайту 2ip.ua перевіряємо працездатність нашого VPN Фото: Скриншот

6. Тепер переходимо на Gmail і створюємо новий обліковий запис для сервісів і пошту. Але, увага (!), заповнивши дані (логін і пароль), не переходьте до активації через номер телефону. Тому що нам потрібно буде встигнути ще взяти його в оренду, зареєструвавшись на сервісі СМС від закордонних операторів, а поки це відбувається, Google нам відмовить у реєстрації (закінчиться контрольний час), і все потрібно буде вводити заново. Просто не натискайте "Далі" та залиште вкладку, як є.

[ + – ] Поки не візьмете номер телефону в оренду на сайті СМС-сервісу, не чіпайте кнопку "Далі" Фото: Скриншот

7. Не закриваючи вкладку з Gmail, створюємо наступну приватну вкладку та переходимо на один із сервісів з отримання телефонних номерів за кордоном. Їх існує безліч, автор отримав СМС із кодом активації через сервіс JuicySMS. Утім, ви можете обрати інший сервіс.

8. Реєструємося на сайті й перевіряємо, щоб ми відображалися на ньому як "англійці".

[ + – ] Перевіримо, чи відображаємося ми як "англійці" та реєструємося на сервісі отримання СМС-повідомлень Фото: Скриншот

9. На цьому кроці нам доведеться витратити суму в розмірі €3, тому що такою є мінімальна сума поповнення на цьому сервісі. Можливо, на іншому СМС-сервісі мінімальна сума поповнення буде меншою. Обов'язково перевірте, щоб у вашому банківському додатку було дозволено подвійну конвертацію. І хоча у випадку автора дозволяти її не потрібно (сайт СМС-сервісу не вимагав подвійної конвертації), але хто знає, як працює саме ваш банк і ваш СМС-сервіс.

Важливо! В разі оплати карткою вкажіть своє місцезнаходження "Україна", це інформація для банку, і вона впливає лише на успішність оплати.

[ + – ] Так відбувається оплата на сайті отримання SMS на закордонні номери телефонів Фото: Скриншот

10. Поповнивши рахунок, повертаємося на головну сторінку сервісу й обираємо отримання СМС саме від Google.

[ + – ] Вибираємо отримання СМС саме від сервісів Google Фото: Скриншот

11. Отримуємо телефонний номер, що діє 10 хвилин. Не хвилюйтеся, дію можна продовжити, раптом що.

[ + – ] Ви отримаєте віртуальний номер, що діє 10 хвилин. На нього прийде SMS із кодом активації в Gmail. Фото: Скриншот

Знову переходимо на сторінку реєстрації Gmail і вже тепер натискаємо кнопку "Далі", після чого система запропонує вам вказати номер телефону у Великобританії, адже в нас увімкнгений VPN із вибором саме цієї країни.

[ + – ] Ось тепер можемо натискати кнопку "Далі" та вводити орендований номер телефону Фото: Скриншот

12. Вводимо номер телефону, який ми орендували в СМС-сервісу, й очікуємо на отримання СМС. Це може тривати кілька хвилин.

[ + – ] Отримання СМС-коду активації облікового запису Google Фото: Скриншот

13. Вводимо отриманий код, активуємося як "англійці", клацаємо "далі-далі-далі", і все: ви тепер "громадянин Великобританії", який отримав обліковий запис Google у цій країні.

[ + – ] Тепер у вашого нового облікового запису Google у вас "громадянство Великобританії" Фото: Скриншот

14. Тепер переходимо на сайт OpenAI, де нам потрібно зареєструватися. Заходимо на сайт, використовуючи "англійський" акаунт Google. І на цьому кроці нам потрібно знову отримати SMS, але вже від OpenAI.

[ + – ] На сайті OpenAI нам потрібно зареєструватися за допомогою створеного "англійського" облікового запису Google Фото: Скриншот

І ось тут у вас може виникнути проблема, як в автора статті. Справа в тому, що розширення VeePN не приховало мене як "українця", і сайт OpenAI відмовив мені в доступі. Довелося відразу перейти на Browsec VPN, і тоді прохід був дозволений.

15. Як тільки сайт OpenAI знову попросить вас ввести номер телефону у Великій Британії, діємо за відпрацьованою схемою. Йдемо на сайт СМС-сервісу та вибираємо цього разу не отримання SMS від Google, а отримання коду від ChatGPT.

[ + – ] Для активації в ChatGPT нам потрібно вибрати отримання СМС саме від OpenAI Фото: Скриншот

16. У вас може виникнути проблема, як у автора: вільних номерів Великобританії для ChatGPT не виявилося (тимчасова проблема, пул номерів постійно оновлюється). Я вже злякався, що оскільки обліковий запис Gmail у мене "англійський", то і OpenAI вимагатиме не просто номер Великобританії, але й той самий номер, який я вказав під час реєстрації Gmail. Але я хвилювався даремно: сайт цілком влаштував номер телефону з Нідерландів. Очевидно, OpenAI прийняв мене за жителя Туманного Альбіону, який поїхав відвідати друзів у Нідерландах і вирішив зареєструватися на сайті OpenAI.

[ + – ] Для реєстрації на сайті OpenAI підійде будь-який номер Європи. Головне, щоб ваш акаунт у Google теж був зареєстрований в ЄС чи США. Фото: Скриншот

17. Отримавши заповітний SMS-код для OpenAI, вводимо його й отримуємо повний доступ до ChatGPT.

[ + – ] ChatGPT повністю влаштував номер телефону з Нідерландів, і автор отримав SMS із кодом реєстрації Фото: Скриншот

18. Ура! Тепер у нас є "іноземний" обліковий запис Google і повний доступ до ChatGPT із будь-якої точки світу й без будь-яких VPN. Можете вийти з ChatGPT, відключити VPN і знову зайти з акаунту Google. Все має працювати, адже OpenAI вас вважатиме "європейцем, який подорожує".

[ + – ] Після проходження всіх "кіл пекла" з реєстрацією ви можете насолодитися спілкуванням із ChatGPT Фото: Скриншот

Так, отримання доступу до ChatGPT з України було непростим. Але тепер ви можете вільно та безплатно користуватися можливостями ChatGPT і ставити йому свої запитання.

[ + – ] ChatGPT пропонує і платні просунуті функції, але для звичайного використання вони не знадобляться Фото: Скриншот

Компанія OpenAI пропонує і платні просунуті функції для професіоналів в області ІТ (швидка відповідь чат-бота попри завантаженість мережі, пріоритет в отриманні свіжих версій чат-бота тощо), але безплатний варіант нас цілком влаштує для повсякденного використання. Тим більше, розробники обіцяють, що ChatGPT залишиться безплатним для звичайних людей. Користуйтеся на здоров'я та намагайтеся спілкуватися з ChatGPT українською мовою, адже це нейромережа, що самонавчається, і чим більше з нею спілкуватися, тим краще будуть її відповіді мовою користувача.

Раніше Фокус робив великий огляд на тему штучного інтелекту, ми розповідали, на що сьогодні здатні штучний інтелект, нейромережі та чат-боти і як вони можуть служити.