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Диджитал

Как зарегистрироваться в ChatGPT в Украине: самая подробная пошаговая инструкция

нейросеть, чат-бот, ChatGPT
Фото: Нейросеть | Подробная инструкция, как зарегистрироваться в ChatGPT, если он заблокирован

Пользуемся всеми преимуществами самого популярного в мире чат-бота на основе ИИ и нейросетей.

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ChatGPT от компании OpenAI произвел эффект разорвавшейся бомбы. Даже если вы не интересуйтесь искусственным интеллектом, вам наверняка попадалось множество новостей о скандалах, связанных с ChatGPT. Им пользуются хакеры для написания вирусов, студенты — для курсовых, менеджеры оптимизируют свою работу, а обыватели ищут "рецепты идеальных блинчиков" или "ответ на вопрос о смысле жизни".

Фокус не раз посвящал стать и даже брал интервью у ChatGPT о его преимуществах перед конкурентом из Google. Мы даже интересовались не только у него, но и у других чат-ботов, чем закончится война между Украиной и Россией. В общем, чат-боты на основе ИИ – это сегодняшний тренд в ИТ-индустрии.

Что такое чат-бот ChatGPT

ChatGPT – это обучаемая нейросеть, которая обрабатывает огромные массивы информации, и выдает ответы на запросы пользователей. Кроме того, чат-боту можно и нужно задавать уточняющие вопросы, тогда он сможет отвечать более подробно и, к тому же, будет самообучаться за счет общения с вами.

OpenAI, Microsoft, ChatGPT Fullscreen
Сэм Альтман из OpenAI и Сатья Наделла из Microsoft
Фото: Microsoft

Продукт работает на основе искусственного интеллекта. Полгода назад его представила широкой публике компания OpenAI. Он моментально стал настолько популярен (зарегистрировано 100 млн пользователей), что его внедрила в свой поисковик Bing компания Microsoft, инвестировавшая более $10 млрд в разработки OpenAI. Это заставило Google напрячься, в полном смысле этого слова, и представить чат-бота Bard, который опозорил своих создателей прямо на презентации, и Google тут же потеряла $100 млрд на цене своих акция. Теперь аналитики прогнозирует, что браузер EDGE от Microsoft с встроенным поисковиком Bing на основе ChatGPT наконец-то сбросит с пьедестала поисковик от Google.

Почему ChatGPT недоступен в Украине

Чат-ботом от OpenAI может пользоваться абсолютно бесплатно любой житель планеты, кроме стран, на которые наложены международные санкции. Например, ChatGPT недоступен гражданам России, Китая, Северной Кореи. Но в этот список попала и Украина. Дело в том, что компания не хочет нарушать санкционный порядок, согласно которому оккупированный Крым и ОРДЛО не могут получать услуги ведущих ИТ-компаний и пользоваться западными интернет-сервисами.

Но вместо того, чтобы на примере Google, Microsoft или других ИТ-гигантов "вычленять" трафик этих временно оккупированных областей, в OpenAI просто "забанили" всю Украину целиком и таким образом решили вопрос с санкциями.

Как получить доступ к ChatGPT в Украине

Вы можете обойти запрет с помощью различных чат-ботов в Телеграм и за 300 грн в месяц получить неограниченное количество запросов к ChatGPT. Есть даже специальные расширения для браузеров, которые дают доступ к ChatGPT, но все они или являются платными, или требуют учетную запись в OpenAI, а доступа из Украины у нас как раз нет.

Самый простой способ – попросить создать учетную запись Google у ваших друзей или родственников, находящихся за границей используя зарубежный номер телефона, а потом вам передать логин и пароль. Но если такой возможности нет, то остается воспользоваться нашей инструкцией по получению доступа к ChatGPT в Украине.

Внимание! Неуклонно следуя нашей пошаговой инструкции, вы сможете получить доступ к ChatGPT из Украины. Внимательно следуйте каждому указанию, и тогда вы получите верифицированную по телефону учетную запись Google и сможете пользоваться любыми закрытыми для нашей страны сервисами, а не только ChatGPT.

Пошаговая инструкция получения доступа к ChatGPT из Украины

Важное примечание: просто зарегистрироваться в Google под VPN недостаточно! Нам понадобится номер телефона в Великобритании, на который придет СМС-код верификации. Понадобятся небольшие инвестиции в размере 120 грн на пополнение счета, но без этого ничего не получится – сайт OpenAI вам откажет.

Зато имея верифицированную учетку Google в качестве гражданина Великобритании вы потом сможете пользоваться для общения с ChatGPT в любой точке мира без использования VPN.

Регистрация в ChatGPT

1.В любом удобном для вас браузере установите VPN-расширение, которое поддерживает соединение с Великобританией. Это могут быть расширения Planet VPN, Browsec VPN или UrbanVPN, либо любые другие бесплатные, дающие доступ именно к британским IP. Все вышеперечисленные – проверены автором на функциональность, дают прямой доступ к IP Великобритании и не требуют регистрации.

В инструкции автор использует Browsec VPN поскольку, например, расширение VeePN не позволило уйти от проверки сайта OpenAI и он распознал автора как "украинца", не дав зарегистрироваться.

VPN, бесплатный VPN, расширение для браузера Fullscreen
Главная страница VPN-сервиса Browsec, с помощью которого мы получили доступ к ChatGPT
Фото: Скриншот

2.Обязательно активируйте в настройках расширения VPN в браузере разрешение на работу в режиме "Анонимного просмотра". Вообще-то в анонимном режиме следует разрешать работу только доверенным расширениям, а не всем подряд (потому что через расширения могут утекать персональные данные), но мы временно разрешим это действие и для VPN. После активации "английской учетки Google", если захотите, можете отменить это разрешение.

доступ к сайтам, расширение VPN, анонимный режим Fullscreen
Нужно дать VPN-расширению доступ к сайтам в анонимном режиме
Фото: Скриншот

3. Включите ваше VPN-расширение в обычном режиме просмотра, выбрав Великобританию, потому что именно через эту страну у автора статьи без проблем получилось все активировать, проходя дальнейшие шаги, в том числе и регистрацию телефонного номера.

browsec vpn, Великобритания, расширение Fullscreen
В VPN выбираем местом своего нахождения Великобританию
Фото: Скриншот

4. После активации VPN откройте "Окно анонимного просмотра в браузере", чтобы Google или сайт OpenAI не подтянули ваши "куки" и не определили, что вы из Украины. Все действия мы будем проводить именно в "Приватном" режиме.

5. С помощью сайта 2ip.ua проверьте, действительно ли вы подключились к Великобритании и действительно ли ваш VPN работает нормально.

сервис проверки по IP, определить местонахождения, пробить по IP Fullscreen
С помощью сайта 2ip.ua проверяем работоспособность нашего VPN
Фото: Скриншот

6. Теперь переходим на Gmail и создаем новую учетную запись для сервисов и почту. Но, внимание (!) заполнив данные (логин и пароль) не переходите к активации через номер телефона. Потому что нам нужно будет успеть еще взять его в аренду, зарегистрировавшись на сервисе СМС от зарубежных операторов, а пока это происходит Google нам откажет в регистрации (истечет контрольное время) и все нужно будет вводить заново. Просто не нажимайте "Далее" и оставьте вкладку как есть.

регистрация Gmail, регистрация почты Fullscreen
Пока не возьмете номер телефона в аренду на сайте СМС-сервиса не трогайте кнопку "Далее"
Фото: Скриншот

7. Не закрывая вкладку с Gmail, создаем следующую приватную вкладку и переходим на один из сервисов по получению телефонных номеров за границей. Их существует множество, автор получил СМС с кодом активации через сервис JuicySMS. Впрочем, вы вольны выбрать иной сервис.

8. Регистрируемся на сайте и проверяем, что бы мы отображались на нем, как "англичане".

получение смс, зарубежные номера, регистрация ChatGPT Fullscreen
Проверим, отображаемся ли мы как "англичане" и регистрируемся на сервисе получения СМС-сообщений
Фото: Скриншот

9. На этом шаге нам придется потратить сумму в размере €3, потому что такова минимальная сумма пополнения на этом сервисе. Возможно, на другом СМС-сервисе минимальная сумма пополнения будет меньше. Обязательно проверьте, чтобы в вашем банковском приложении была разрешена "двойная конвертация". И хотя в случае автора разрешать ее не потребовалось (сайт СМС-сервиса не требовал двойной конвертации), но кто знает, как работает именно ваш банк и ваш СМС-сервис.

Важно! При оплате картой укажите свое местоположение "Украина", это информация для банка и она влияет только на успешность оплаты.

получение смс, зарубежные номера, регистрация ChatGPT Fullscreen
Так происходит оплата на сайте получения СМС на зарубежные номера телефонов
Фото: Скриншот

10. Пополнив счет, возвращаемся на основную страницу сервиса и выбираем получение СМC именно от Google.

получение смс, зарубежные номера, регистрация ChatGPT Fullscreen
Выбираем получения СМС именно от сервисов Google
Фото: Скриншот

11. Получаем телефонный номер, который действует 10 минут. Не волнуйтесь, действие можно продлить, если что.

получение смс, зарубежные номера, регистрация ChatGPT Fullscreen
Вы получите виртуальный номер, который действует 10 минут. На него придет СМС с кодом активации в Gmail
Фото: Скриншот

Снова переходим на страницу регистрации Gmail и уже только теперь нажимаем кнопку "Далее", после чего система предложит вам указать номер телефона в Великобритании, ведь у нас включен VPN с выбором именно этой страны.

получение смс, зарубежные номера, регистрация ChatGPT Fullscreen
Вот теперь можем нажимать кнопку "Далее" и вводить арендованный номер телефона
Фото: Скриншот

12. Вводим номер телефона, который мы арендовали у СМС-сервиса и ожидаем получения СМС.

получение смс, зарубежные номера, регистрация ChatGPT Fullscreen
Получение СМС-кода активации учетной записи Google
Фото: Скриншот

13. Вводим полученный код, активируемся как "англичане", кликаем "далее-далее-далее" и все: вы теперь "гражданин Великобритании", получивший учетную запись Google в этой стране.

получение смс, зарубежные номера, регистрация ChatGPT Fullscreen
Теперь вашей новой учетной записи Google у вас "гражданство" Великобритании"
Фото: Скриншот

14. Теперь переходим на сайт OpenAI, где нам нужно зарегистрироваться. Заходим на сайт, используя "английскую" учетку Google. И на этом шаге нам нужно опять получить СМС, но уже от OpenAI.

получение смс, зарубежные номера, регистрация ChatGPT Fullscreen
На сайте OpenAI нам нужно зарегистрироваться с помощью созданной "английской" учетной записи Google
Фото: Скриншот

И вот тут у вас может возникнуть проблема, как у автора статьи. Дело в том, расширение VeePN не скрыло меня как "украинца" и сайт OpenAI отказал мне в доступе. Пришлось тут же переключиться на Browsec VPN и тогда проход был разрешен.

15. Как только сайт OpenAI снова попросит вас ввести номер телефона в Великобритании – действуем по отработанной схеме. Идем на сайт СМС-сервиса и выбираем на этот раз не получение СМС-ки от Google, а получение кода от ChatGPT.

получение смс, зарубежные номера, регистрация ChatGPT Fullscreen
Для активации в ChatGPT нам нужно выбрать получение СМС именно от OpenAI
Фото: Скриншот

16. У вас может возникнуть проблема, как у автора: свободных номеров Великобритании для ChatGPT не оказалось. Я уж было испугался, что поскольку учетная запись Gmail у меня "английская", то и OpenAI потребует не просто номер Великобритании, но и тот же номер, который я указал при регистрации Gmail. Но я волновался зря: сайт вполне устроил номер телефона из Нидерландов. Видимо OpenAI принял меня за жителя Туманного Альбиона, который поехал навестить друзей в Нидерландах и решил зарегистрироваться на сайте OpenAI.

получение смс, зарубежные номера, регистрация ChatGPT Fullscreen
Для регистрации на сайте OpenAI подойдет любой европейский номер. Главное, чтобы ваша учетка в Google тоже была зарегистрирована в ЕС или США
Фото: Скриншот

17. Получив заветный СМС-код для OpenAI, вводим его и получаем полный доступ к ChatGPT.

получение смс, зарубежные номера, регистрация ChatGPT Fullscreen
ChatGPT вполне устроил номер телефона из Нидерландов и автор получил СМС с кодом регистрации
Фото: Скриншот

18. Ура! Теперь у нас есть "иностранная" учетная запись Google и полный доступ к ChatGPT из любой точки мира и без всяких VPN. Можете выйти из ChatGPT, отключить VPN и снова зайти с учеткой Google. Все должно работать, ведь OpenAI будет вас считать "путешествующим европейцем".

регистрация ChatGPT, чат-бот ChatGPT, война с россией Fullscreen
После прохождения всех "кругов ада" с регистрацией вы можете насладиться общением с ChatGPT
Фото: Скриншот

Да, получения доступа к ChatGPT из Украины было непростым. Но теперь вы можете свободно и бесплатно пользоваться возможностями ChatGPT и задавать ему свои вопросы.

регистрация ChatGPT, чат-бот ChatGPT Fullscreen
ChatGPT предлагает и платные функции, но для обычного нечастого использования они не пригодятся
Фото: Скриншот

Компания OpenAI предлагает и платные функции, впрочем, бесплатный вариант нас вполне устроит. Пользуйтесь на здоровье и старайтесь общаться с ChatGPT на украинском языке, ведь это самообучаемая нейросеть, и чем больше с ней общаться, тем лучше будут ее ответы на языке пользователя.

Ранее Фокус делал большой обзор на тему искусственного интеллекта, мы рассказывали, на что сегодня способны искусственный интеллект, нейросети и чат-боты и каким образом они вам могут служить.