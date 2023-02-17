Как зарегистрироваться в ChatGPT в Украине: самая подробная пошаговая инструкция

Пользуемся всеми преимуществами самого популярного в мире чат-бота на основе ИИ и нейросетей.

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ChatGPT от компании OpenAI произвел эффект разорвавшейся бомбы. Даже если вы не интересуйтесь искусственным интеллектом, вам наверняка попадалось множество новостей о скандалах, связанных с ChatGPT. Им пользуются хакеры для написания вирусов, студенты — для курсовых, менеджеры оптимизируют свою работу, а обыватели ищут "рецепты идеальных блинчиков" или "ответ на вопрос о смысле жизни".

Фокус не раз посвящал стать и даже брал интервью у ChatGPT о его преимуществах перед конкурентом из Google. Мы даже интересовались не только у него, но и у других чат-ботов, чем закончится война между Украиной и Россией. В общем, чат-боты на основе ИИ – это сегодняшний тренд в ИТ-индустрии.

Что такое чат-бот ChatGPT

ChatGPT – это обучаемая нейросеть, которая обрабатывает огромные массивы информации, и выдает ответы на запросы пользователей. Кроме того, чат-боту можно и нужно задавать уточняющие вопросы, тогда он сможет отвечать более подробно и, к тому же, будет самообучаться за счет общения с вами.

[ + – ] Сэм Альтман из OpenAI и Сатья Наделла из Microsoft Фото: Microsoft

Продукт работает на основе искусственного интеллекта. Полгода назад его представила широкой публике компания OpenAI. Он моментально стал настолько популярен (зарегистрировано 100 млн пользователей), что его внедрила в свой поисковик Bing компания Microsoft, инвестировавшая более $10 млрд в разработки OpenAI. Это заставило Google напрячься, в полном смысле этого слова, и представить чат-бота Bard, который опозорил своих создателей прямо на презентации, и Google тут же потеряла $100 млрд на цене своих акция. Теперь аналитики прогнозирует, что браузер EDGE от Microsoft с встроенным поисковиком Bing на основе ChatGPT наконец-то сбросит с пьедестала поисковик от Google.

Почему ChatGPT недоступен в Украине

Чат-ботом от OpenAI может пользоваться абсолютно бесплатно любой житель планеты, кроме стран, на которые наложены международные санкции. Например, ChatGPT недоступен гражданам России, Китая, Северной Кореи. Но в этот список попала и Украина. Дело в том, что компания не хочет нарушать санкционный порядок, согласно которому оккупированный Крым и ОРДЛО не могут получать услуги ведущих ИТ-компаний и пользоваться западными интернет-сервисами.

Но вместо того, чтобы на примере Google, Microsoft или других ИТ-гигантов "вычленять" трафик этих временно оккупированных областей, в OpenAI просто "забанили" всю Украину целиком и таким образом решили вопрос с санкциями.

Как получить доступ к ChatGPT в Украине

Вы можете обойти запрет с помощью различных чат-ботов в Телеграм и за 300 грн в месяц получить неограниченное количество запросов к ChatGPT. Есть даже специальные расширения для браузеров, которые дают доступ к ChatGPT, но все они или являются платными, или требуют учетную запись в OpenAI, а доступа из Украины у нас как раз нет.

Самый простой способ – попросить создать учетную запись Google у ваших друзей или родственников, находящихся за границей используя зарубежный номер телефона, а потом вам передать логин и пароль. Но если такой возможности нет, то остается воспользоваться нашей инструкцией по получению доступа к ChatGPT в Украине.

Внимание! Неуклонно следуя нашей пошаговой инструкции, вы сможете получить доступ к ChatGPT из Украины. Внимательно следуйте каждому указанию, и тогда вы получите верифицированную по телефону учетную запись Google и сможете пользоваться любыми закрытыми для нашей страны сервисами, а не только ChatGPT.

Пошаговая инструкция получения доступа к ChatGPT из Украины

Важное примечание: просто зарегистрироваться в Google под VPN недостаточно! Нам понадобится номер телефона в Великобритании, на который придет СМС-код верификации. Понадобятся небольшие инвестиции в размере 120 грн на пополнение счета, но без этого ничего не получится – сайт OpenAI вам откажет.

Зато имея верифицированную учетку Google в качестве гражданина Великобритании вы потом сможете пользоваться для общения с ChatGPT в любой точке мира без использования VPN.

Регистрация в ChatGPT

1.В любом удобном для вас браузере установите VPN-расширение, которое поддерживает соединение с Великобританией. Это могут быть расширения Planet VPN, Browsec VPN или UrbanVPN, либо любые другие бесплатные, дающие доступ именно к британским IP. Все вышеперечисленные – проверены автором на функциональность, дают прямой доступ к IP Великобритании и не требуют регистрации.

В инструкции автор использует Browsec VPN поскольку, например, расширение VeePN не позволило уйти от проверки сайта OpenAI и он распознал автора как "украинца", не дав зарегистрироваться.

[ + – ] Главная страница VPN-сервиса Browsec, с помощью которого мы получили доступ к ChatGPT Фото: Скриншот

2.Обязательно активируйте в настройках расширения VPN в браузере разрешение на работу в режиме "Анонимного просмотра". Вообще-то в анонимном режиме следует разрешать работу только доверенным расширениям, а не всем подряд (потому что через расширения могут утекать персональные данные), но мы временно разрешим это действие и для VPN. После активации "английской учетки Google", если захотите, можете отменить это разрешение.

[ + – ] Нужно дать VPN-расширению доступ к сайтам в анонимном режиме Фото: Скриншот

3. Включите ваше VPN-расширение в обычном режиме просмотра, выбрав Великобританию, потому что именно через эту страну у автора статьи без проблем получилось все активировать, проходя дальнейшие шаги, в том числе и регистрацию телефонного номера.

[ + – ] В VPN выбираем местом своего нахождения Великобританию Фото: Скриншот

4. После активации VPN откройте "Окно анонимного просмотра в браузере", чтобы Google или сайт OpenAI не подтянули ваши "куки" и не определили, что вы из Украины. Все действия мы будем проводить именно в "Приватном" режиме.

5. С помощью сайта 2ip.ua проверьте, действительно ли вы подключились к Великобритании и действительно ли ваш VPN работает нормально.

[ + – ] С помощью сайта 2ip.ua проверяем работоспособность нашего VPN Фото: Скриншот

6. Теперь переходим на Gmail и создаем новую учетную запись для сервисов и почту. Но, внимание (!) заполнив данные (логин и пароль) не переходите к активации через номер телефона. Потому что нам нужно будет успеть еще взять его в аренду, зарегистрировавшись на сервисе СМС от зарубежных операторов, а пока это происходит Google нам откажет в регистрации (истечет контрольное время) и все нужно будет вводить заново. Просто не нажимайте "Далее" и оставьте вкладку как есть.

[ + – ] Пока не возьмете номер телефона в аренду на сайте СМС-сервиса не трогайте кнопку "Далее" Фото: Скриншот

7. Не закрывая вкладку с Gmail, создаем следующую приватную вкладку и переходим на один из сервисов по получению телефонных номеров за границей. Их существует множество, автор получил СМС с кодом активации через сервис JuicySMS. Впрочем, вы вольны выбрать иной сервис.

8. Регистрируемся на сайте и проверяем, что бы мы отображались на нем, как "англичане".

[ + – ] Проверим, отображаемся ли мы как "англичане" и регистрируемся на сервисе получения СМС-сообщений Фото: Скриншот

9. На этом шаге нам придется потратить сумму в размере €3, потому что такова минимальная сумма пополнения на этом сервисе. Возможно, на другом СМС-сервисе минимальная сумма пополнения будет меньше. Обязательно проверьте, чтобы в вашем банковском приложении была разрешена "двойная конвертация". И хотя в случае автора разрешать ее не потребовалось (сайт СМС-сервиса не требовал двойной конвертации), но кто знает, как работает именно ваш банк и ваш СМС-сервис.

Важно! При оплате картой укажите свое местоположение "Украина", это информация для банка и она влияет только на успешность оплаты.

[ + – ] Так происходит оплата на сайте получения СМС на зарубежные номера телефонов Фото: Скриншот

10. Пополнив счет, возвращаемся на основную страницу сервиса и выбираем получение СМC именно от Google.

[ + – ] Выбираем получения СМС именно от сервисов Google Фото: Скриншот

11. Получаем телефонный номер, который действует 10 минут. Не волнуйтесь, действие можно продлить, если что.

[ + – ] Вы получите виртуальный номер, который действует 10 минут. На него придет СМС с кодом активации в Gmail Фото: Скриншот

Снова переходим на страницу регистрации Gmail и уже только теперь нажимаем кнопку "Далее", после чего система предложит вам указать номер телефона в Великобритании, ведь у нас включен VPN с выбором именно этой страны.

[ + – ] Вот теперь можем нажимать кнопку "Далее" и вводить арендованный номер телефона Фото: Скриншот

12. Вводим номер телефона, который мы арендовали у СМС-сервиса и ожидаем получения СМС.

[ + – ] Получение СМС-кода активации учетной записи Google Фото: Скриншот

13. Вводим полученный код, активируемся как "англичане", кликаем "далее-далее-далее" и все: вы теперь "гражданин Великобритании", получивший учетную запись Google в этой стране.

[ + – ] Теперь вашей новой учетной записи Google у вас "гражданство" Великобритании" Фото: Скриншот

14. Теперь переходим на сайт OpenAI, где нам нужно зарегистрироваться. Заходим на сайт, используя "английскую" учетку Google. И на этом шаге нам нужно опять получить СМС, но уже от OpenAI.

[ + – ] На сайте OpenAI нам нужно зарегистрироваться с помощью созданной "английской" учетной записи Google Фото: Скриншот

И вот тут у вас может возникнуть проблема, как у автора статьи. Дело в том, расширение VeePN не скрыло меня как "украинца" и сайт OpenAI отказал мне в доступе. Пришлось тут же переключиться на Browsec VPN и тогда проход был разрешен.

15. Как только сайт OpenAI снова попросит вас ввести номер телефона в Великобритании – действуем по отработанной схеме. Идем на сайт СМС-сервиса и выбираем на этот раз не получение СМС-ки от Google, а получение кода от ChatGPT.

[ + – ] Для активации в ChatGPT нам нужно выбрать получение СМС именно от OpenAI Фото: Скриншот

16. У вас может возникнуть проблема, как у автора: свободных номеров Великобритании для ChatGPT не оказалось. Я уж было испугался, что поскольку учетная запись Gmail у меня "английская", то и OpenAI потребует не просто номер Великобритании, но и тот же номер, который я указал при регистрации Gmail. Но я волновался зря: сайт вполне устроил номер телефона из Нидерландов. Видимо OpenAI принял меня за жителя Туманного Альбиона, который поехал навестить друзей в Нидерландах и решил зарегистрироваться на сайте OpenAI.

[ + – ] Для регистрации на сайте OpenAI подойдет любой европейский номер. Главное, чтобы ваша учетка в Google тоже была зарегистрирована в ЕС или США Фото: Скриншот

17. Получив заветный СМС-код для OpenAI, вводим его и получаем полный доступ к ChatGPT.

[ + – ] ChatGPT вполне устроил номер телефона из Нидерландов и автор получил СМС с кодом регистрации Фото: Скриншот

18. Ура! Теперь у нас есть "иностранная" учетная запись Google и полный доступ к ChatGPT из любой точки мира и без всяких VPN. Можете выйти из ChatGPT, отключить VPN и снова зайти с учеткой Google. Все должно работать, ведь OpenAI будет вас считать "путешествующим европейцем".

[ + – ] После прохождения всех "кругов ада" с регистрацией вы можете насладиться общением с ChatGPT Фото: Скриншот

Да, получения доступа к ChatGPT из Украины было непростым. Но теперь вы можете свободно и бесплатно пользоваться возможностями ChatGPT и задавать ему свои вопросы.

[ + – ] ChatGPT предлагает и платные функции, но для обычного нечастого использования они не пригодятся Фото: Скриншот

Компания OpenAI предлагает и платные функции, впрочем, бесплатный вариант нас вполне устроит. Пользуйтесь на здоровье и старайтесь общаться с ChatGPT на украинском языке, ведь это самообучаемая нейросеть, и чем больше с ней общаться, тем лучше будут ее ответы на языке пользователя.

Ранее Фокус делал большой обзор на тему искусственного интеллекта, мы рассказывали, на что сегодня способны искусственный интеллект, нейросети и чат-боты и каким образом они вам могут служить.