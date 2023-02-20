Топ 3 розширень для чат-бота ChatGPT: як прокачати свій браузер за допомогою ШІ

Розшифровка відео в текст, суперблокнот і аналіз новин — усе це доступно користувачам браузерних розширень для ChatGPT.

Related video

ChatGPT уже доступний для українців, про що заявив нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Однак наша інструкція з реєстрації в ChatGPT в Україні з обходом блокування від OpenAI може стати в нагоді тим, хто хоче завести собі "закордонний" обліковий запис у Google, щоб користуватися заблокованими для українців сервісами. А в цьому матеріалі Фокус розповість, як прокачати браузер за допомогою популярного чат-бота.

Як зареєструватися в ChatGPT в Україні

Тепер це питання кількох кліків мишею. Достатньо мати обліковий запис Google або Microsoft і зайти через них на сайт із чат-ботом ChatGPT. Система попросить вас ввести свій номер телефону та підтвердити його через SMS. От і все. Можете долучитися до нейромережі та перевірити особисто, наскільки виправданий ажіотаж навколо ChatGPT.

Відразу відзначимо, що чат-бот у загальнодоступній, а не просунутій версії для професіоналів, має знання аж до 2021 року, так що запитувати його про сьогоднішні події можна, але якісної відповіді він не дасть, хоча є одне розширення, яке допоможе зазирнути в день сьогоднішній.

[ + – ] Українці отримали доступ до ChatGPT від OpenAI Фото: Скриншот

Як працюють розширення для ChatGPT для браузерів

ChatGPT з'явився відносно недавно, менш як пів року тому, але ентузіасти встигли створити більше трьохсот розширень для найпопулярнішого браузера Google Chrome (і, природно, ці розширення підходять для Microsoft EDGE і Opera, що працюють на движку Chromium). І так, як виявилося, 97% цих розширень нікуди не годяться.

[ + – ] OpenAI пропонує платний пакет для ChatGPT, але для звичайного користувача він навряд чи стане в нагоді Фото: Скриншот

Причина в тому, що розширення створюють різні люди, і більшість із них просто любителі, які під настрій склепали "на коліні" щось і виклали в інтернет-магазин Chrome. Згодом інтерес до свого творіння в них зникає, вони його закидають, а тим часом розробники з OpenAI удосконалюють і змінюють API (своєрідну інструкцію щодо взаємодії їхнього продукту з продуктами від сторонніх розробників), і розширення перестає нормально працювати.

[ + – ] Магазин Google повний розширень для ChatGPT, але гідні можна перерахувати на пальцях однієї руки Фото: Скриншот

Удосконалюється також код і функціонал браузерів, і якщо ентузіаст не стежить за змінами, його розширення теж перестає працювати. Так сталося, наприклад, із Google Chrome, у якому з'явилася функція "пісочниць" (ізольованих процесів), і тому більшість розширень для ChatGPT для цього браузера не можуть зрозуміти: чи увійшли ви під своїм обліком на сайт ChatGPT, чи ні, а тому просто не функціонують. Майже всі розширення вимагають, щоб ви були зареєстровані на сайті OpenAI, адже по суті вони надбудова над основним функціоналом сервісу.

І, мабуть, найпоширеніша проблема — відсутність цікавого функціоналу. Всі розширення зводяться до кількох основних функціональних особливостей:

спливаюче віконце для ChatGPT (щоб вам не потрібно було звертатися до вкладки з чат-ботом),

окремий рядок для пошуку в ChatGPT разом із основним пошуком,

ведення кореспонденції за допомогою чат-бота,

підсумовування вмісту сайтів (короткий переказ суті статей, наприклад).

Увага! Обережно ставтеся до встановлюваних розширень у свій браузер. Звертайте увагу на кількість установлень із боку інших користувачів (чим більше, тим краще) та на час публікації розширення в магазині (краще вибирати давно опубліковані розширення — їхні шкідливі функції встигли б помітити).

Популярні розширення для ChatGPT, які не виправдали сподівань

Як приклади розглянемо кілька розширень, які на слуху, але насправді виявилися не такими вже й якісними.

Розширення ChatGPT for Google

ChatGPT for Google — гучне розширення, що дозволяє разом зі звичайним пошуком у браузері складати запити і в ChatGPT.

[ + – ] ChatGPT for Google нормально не працює зі свіжими версіями браузера Фото: Скриншот

Але в Google Chrome це розширення відмовилося працювати. Скільки разів ми не логінилися б через офіційний сайт чат-бота й скільки разів би ми не перезапускали сторінку, розширення весь час вимагало автентифікації. До того ж ця проблема була лише з Google Chrome, а ось із Opera все працювало нормально.

[ + – ] Зате з браузером Opera в ChatGPT for Google немає жодних проблем Фото: Скриншот

На цю проблему скаржаться багато користувачів, але, мабуть, поки розробник розширення не внесе виправлення, ситуація не зміниться. А судячи з того, що люди рапортують про це із середини січня, розробник не поспішає виправляти помилку.

Розширення Merlin

Можливо, вам порадять використовувати й розширення Merlin. Воно налічує понад 400 тис. установок, чудово працює в будь-якому браузері, але воно платне, про що скромно замовчують різні автори.

[ + – ] Розширення Merlin дає лише 11 безплатних запитів до ChatGPT на добу Фото: Скриншот

Хоча якщо вам вистачить 11 безплатних запитів на день до ChatGPT, то можете користуватися.

[ + – ] ChatGPT Writer, за ідеєю, повинен допомагати вам складати відповіді на листи, але розширення працює ненадійно Фото: Скриншот

Розширення ChatGPT Writer

Якщо ви офісний працівник і маєте справу з великою кількістю електронних листів, то, напевно, чули про розширення ChatGPT Writer, яке за допомогою чат-бота складе за вас відповідь на лист. Розширення справді корисне, але далеке від ідеалу — доведеться постійно редагувати текст, хоча загалом інструмент економить багато часу.

[ + – ] Із браузером Opera розширення ChatGPT Writer хоч якось може працювати Фото: Скриншот

Однак воно не працює в новій версії Google Chrome, а в Opera працює тільки на відкритій вкладці ChatGPT.

Якісні розширення для браузерів Chrome, Edge, Opera

Але автор все ж таки знайшов три справді хороші та корисні розширення, функціонал яких вам напевно знадобиться та сподобається.

Увага! Посилання на всі розширення — для інтернет-магазину Google Chrome, але, перейшовши за посиланнями з браузера Microsoft Edge або Opera, ви також можете встановити ці розширення. Адже ці браузери, як ми зазначали на початку статті, створені на движку Chromium, а значить, підтримують встановлення розширень Google Chrome. Те саме стосується будь-яких інших браузерів на основі Chromium (їх зараз переважна більшість, крім Firefox).

Усі наведені нижче розширення перевірені та повністю працездатні в браузерах Google Chrome, Microsoft Edge і Opera.

Розширення YouTube Summary with ChatGPT

YouTube Summary with ChatGPT — це інструмент для конвертації звуку в текст. Під звуком мається на увазі мовлення з роликів на YouTube. Розробники зазначають, що найкраще розширення справляється з розшифровкою англійської мови, але, як виявилося, українська та російська мови чудово розпізнаються.

[ + – ] YouTube Summary with ChatGPT здатний отримувати текст із української звукової доріжки Фото: Скриншот

Ще одна фішка YouTube Summary with ChatGPT — короткий смисловий переказ усього ролика. Щоправда, розширення підбиває підсумки англійською мовою.

[ + – ] Розширення здатне коротко переказати зміст відеоролика, щоправда, англійською мовою Фото: Скриншот

Однозначно, це розширення із серії must have для тих, хто любить прослуховувати довгі навчальні лекції та хоче мати під рукою текстовий варіант. До речі, автор не пробував, але, напевно, так можна розшифровувати будь-які аудіозаписи, просто виклавши їх на YouTube, а потім видаливши для приватності після розшифровки.

Розширення LINER

LINER: ChatGPT Google Assistant & Highlighter — сховище для контенту нового покоління. За допомогою розширення ви можете виділяти потрібний вам відрізок тексту, заносити у вибране на сторінці порталу та складати власні колекції.

[ + – ] Розширення LINER пропонує новий погляд на зберігання й аналіз контенту Фото: Скриншот

Залежно від зазначеного тексту LINER може запропонувати статті на супутні теми, які можуть вас зацікавити.

[ + – ] Проаналізувавши зазначений текст, LINER запропонує вам схожі теми Фото: Скриншот

Те саме стосується відеороликів на YouTube. Ви можете відзначати маркерами важливі для вас відрізки, робити до них примітки та нотатки, а потім переглядати на сторінці порталу.

[ + – ] LINER дозволяє ставити позначки у відеоряді й писати нотатки, а також виділяти кольорами важливі фрагменти Фото: Скриншот

За замовчуванням усі ваші збережені матеріали приватні, але не забудьте перевірити, чи варто додати "замочок" на них, якщо вам це важливо. Втім, чимось корисним ви можете поділитися і зі спільнотою. Загалом, гідний і просунутий аналог Pinterest або інших "комор" для контенту.

WebChatGPT

WebChatGPT: ChatGPT with internet access — розширення, яке значно покращує функціонал стандартної сторінки чат-бота ChatGPT. Воно дозволяє чат-боту, який "застряг" у 2021 році, зазирнути в сьогоднішній день і проаналізувати його.

[ + – ] WebChatGPT перетворює ChatGPT на справжній пошуковик Фото: Скриншот

За допомогою інструмента ви можете, наприклад, перетворити ChatGPT на невелику пошукову систему, яка запропонує кілька посилань із теми, про яку запитується, і підіб'є невеликий підсумок за заданим запитом.

[ + – ] Розширення здатне налаштувати ChatGPT так, щоб він давав відповіді з використанням посилань і аналізував інформаційне поле Фото: Скриншот

Розширення має невеликий недолік: якщо йому ставити питання прямо й українською мовою, то він відповідатиме англійською. Але якщо перед питанням зробити ремарку: "Відповісти мені українською (далі текст питання)", то чат-бот відповість, як треба.

Як бонус познайомимо вас з розширенням Perplexity. Цей продукт має посереднє стосунок до ChatGPT, оскільки хоч і використовує інструментарій чат-бота, але зі своїми значними доробками. Так що, цілком можливо, як сторонній ШІ-пошуковик це розширення вам теж знадобиться. Воно допомагає складати додаткові уточнювальні запитання до чат-бота й показує посилання на тему.

[ + – ] Perplexity — відмінний аналог ChatGPT, щоправда, абсолютно англомовний Фото: Скриншот

Як ви переконалися, знайти щось гідне в плані розширень ChatGPT для браузера не так просто. Однак із урахуванням його популярності, нові та корисні розширення з'являтимуться все частіше, а Фокус знайомитимеме вас із ними.

Раніше Фокус писав, що журналісти редакції запитали ШІ в особі Байдена, Путіна та Бога про те, хто переможе у війні — Україна чи РФ?