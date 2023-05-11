Командиры ВС РФ обречены: россияне оценили украинский комплекс разведки Plastun (видео)

По словам оккупантов, Plastun обнаруживает любые военные средства связи, кроме системы "Волновая сеть". Однако разработчики уверяют, что и она не спасет.

Российские военные оценили станции радиоэлектронной разведки Plastun-RP3000 производства украинской компании "Інфозахист". Об этом пишет "Милитарный", ссылаясь на сюжет пропагандистской программы "Время-Ч".

Военнослужащие ВС РФ пожаловались, что Plastun определяет местоположение российских средств связи, фиксируя любые исходящие радиосигналы, и оккупанты никак не могут с этим бороться. В результате ВСУ наносят удары по вражеским позициям и наносят большие потери среди личного состава и командования. К примеру, если радиостанция постоянно вещает из одного места, то там, вероятнее всего, находится командир.

Россияне отметили, что такая проблема возникает со всеми имеющимися у них рациями, поскольку разработчики не позаботились о надежном шифровании. В частности, один из военных раскритиковал специализированные рации "Азарт" за высокую заметность — они используют технологию псевдослучайной перестройки частот (ППРЧ), однако современные приемники замечают все его "скачки". У раций DMR та же проблема, но они перед сменой частоты еще и передают ID — название станции, по которому их можно вычислить в эфире.

По словам военного специалиста, системы РЭР Plastun-RP3000 могут обмануть российские радиостанции, использующие новый стандарт связи под названием "Волновая сеть". Он позволяет передавать данные не напрямую, а через несколько других средств связи, выступающих посредниками.

Директор компании "Інфозахист" Ярослав Калинин оценил работу "Волновой сети" и признал, что система излучает очень слабый электромагнитный сигнал, который сложно запеленговать. В то же время, определение местоположения станции зависит не только от его мощности и типа.

"О нашем пеленгаторе в свое время российская пропаганда вообще заявляла, что он ничего не стоит, и что сигналы ППРЧ с широкой полосой для него будут проблемой. Но время все расставляет на свои места", — подытожил представитель компании.

Станция Plastun-RP3000 предназначена для радиоэлектронной разведки, поиска систем связи, автоматизированного скоростного радиомониторинга, обработки и регистрации данных перехвата, а также синхронной пеленгации и расшифровки частотно-модулированных сигналов. Средняя погрешность при пеленговании источника радиосвязи в диапазоне 25–90 МГц составляет 1,2°, в диапазоне 90–525 МГц – 0,8°, а в диапазоне 525–3000 МГц до 1°, дальность действия — до 10 км.

"Пластун" выявляет сети и частоты радиостанций тактического и оперативно-тактического звена, а также раций, которыми пользуются небольшие ДРГ. Plastun-RP3000 также определяет местонахождение основных военных станций связи и их координаты. Станция также подходит для обнаружения цифровых каналов управления и передачи информации, местонахождения беспилотников, контрбатарейных средств.

Вес Plastun-RP3000 составляет всего 39 км, поэтому ее достаточно просто перемещать с места на место. Время развертывания занимает всего 20 мин., после чего станция может автономно работать до 8 ч.

По состоянию на апрель ВСУ уничтожили как минимум 133 российских комплексов РЛС и РЭБ, в том числе "Зоопарк", "Борисоглебск" и "Житель". По подсчетам OSINT-сообщества Molfar, это принесло россиянам общие потери на сумму более 1 млрд долларов.