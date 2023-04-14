Предвестник наступления: ВСУ уничтожили 133 российских комплексов РЭБ/РЛС, — инфографика

Динамика уничтоженной техники, отметили аналитики, свидетельствует о хорошей подготовке украинских Вооруженных сил к масштабным военным операциям, в том числе и контрнаступательным.

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Российская армия потеряла 133 комплексов радиолокационной разведки (РЛС) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), среди которых комплексы "Зоопарк", "Борисоглебск" и "Житель". При этом общая сумма уничтоженных систем составляет более 1 млрд долларов. Такие данные 14 апреля привели аналитики OSINT-сообщества Molfar.

"Всего нам удалось идентифицировать 133 факта уничтожения, повреждения или захвата РЭБ и РЛС российских войск. Общая сумма уничтоженных комплексов составляет более $1 миллиарда. Среди 37 идентифицированных типов комплексов, больше всего уничтожено, захвачено или повреждено РЭБ/РЛС "Зоопарк" — 11, "Борисоглебск" — 10 и "Житель" — 9", — говорится в публикации.

Аналитики отметили, что наибольшие потери среди этих комплексов россияне понесли в преддверии контрнаступления на Киевском, Харьковском и Херсонском направлениях. Согласно нижеприведенному графику динамики уничтожения РЭБ/РЛС больше всего ВС РФ теряли в марте и сентябре 2022, а также в марте текущего года.

Динамика количества уничтоженных РЭБ/РЛС российских войск

Относительно географии уничтоженных систем отмечается, что наибольшее их количество было ликвидировано в Херсонской области — порядка 12% от общего количества. Соответственно в Запорожской области россияне потеряли 9,8%, в Харьковской — 7,5% а в Киевской — 6,8% от общего количества. Кроме того доставалось технике оккупантов и на территории РФ. Так в Белгородской области было уничтожено 0,8%, такой же процент РЭБ/РЛС от общего количества был уничтожен и на территории аннексированного Крыма.

Процентное соотношение уничтоженных комплексов РЭБ/РЛС по областям

Что касается разновидностей РЭБ и РЛС Вооруженных сил РФ, то аналитиками были идентифицированы 37 различных комплексов, причем в 43 случаях выяснить тип той или иной системы не удалось.

Общая сумма уничтоженных комплексов составляет более 1 млрд долларов, однако эта сумма приблизительная, поскольку точная стоимость одного комплекса достоверно не известна.

"Анализ OSINT-агентства Molfar выявил важную тенденцию уничтожения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационных станций (РЛС) армии РФ перед контрнаступательными операциями ВСУ. Это свидетельствует о хорошей подготовке украинских Вооруженных сил к масштабным военным операциям и способности эффективно уничтожать новейшее вооружение российских войск", — подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что российские военные разработали рабочую тактику для охоты украинские беспилотники. Эксперт по радиотехнологиям Сергей Флэш рассказал, что оккупанты применяют детекторы БПЛА, антидроновые ружья и стрелковое оружия, при этом оператор дрона не успевает отреагировать на угрозу.