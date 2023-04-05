Атакуют из засады: россияне придумали новую тактику борьбы с дронами ВСУ (видео)

Российские военные применяют детекторы БПЛА, антидроновые ружья и стрелковое оружия, действуя так, что операторы не успевают среагировать.

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Российские войска разработали рабочую тактику для охоты на дроны, применяемые Вооруженными силами Украины. Украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям Сергей Флэш рассказал о ней на своей странице в Facebook.

Специалист обратил внимание на ролик, снятый ранее российским пропагандистом Семеном Пеговым для проекта War Gonzo. На нем бойцы ВС РФ использовали средства радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в частности два типа антидроновых ружей, чтобы подавлять беспилотники ВСУ, пролетающие поблизости.

Как заметил Сергей Флэш, один солдат ведет наблюдение и засекает приближение дронов с помощью портативного анализатора радиочастот. Заметив беспилотник, двигающийся в их направлении, группа оккупантов прячутся в укрытия, подпускают летательный аппарат на 100-200 метров, а затем подавляют антидроновыми ружьями или атакуют из стрелкового оружия, если "глушилки" не работают.

"Даже самая слабая пушка сработает в таком варианте. Выбирают место на пути следования наших дронов, пилоты летят к дальней цели и не успевают среагировать", — объяснил Сергей Флэш.

Ранее писали, что россияне собирают для армии детекторы для обнаружения дронов ВСУ. Небольшие приборы, помещающееся на ладони, улавливают сигналы в двух частотных диапазонах и предупреждают о приближении беспилотников.

В феврале появилось видео, как украинский БПЛА уничтожил российскую антидроновую пушку на передовой. Солдаты оставили ее возле окопа, а бдительный оператор из ВСУ заметил и нанес меткий удар с воздуха, лишив оккупантов защиты.

Писали также, что украинец Сергей Ковальчук разработал антидроновое ружье для ВСУ. По его словам, устройство стоит в 10 раз дешевле зарубежных аналогов, но справляется со своими задачами ничуть не хуже: подавляет самые популярные на войне в Украине дроны DJI Mavic3 и DJI Matrice300.