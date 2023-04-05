Атакують із засідки: росіяни вигадали нову тактику боротьби з дронами ЗСУ (відео)

Російські військові застосовують детектори БПЛА, антидронові рушниці та стрілецьку зброю, діючи так, що оператори не встигають зреагувати.

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Російські війська розробили робочу тактику для полювання на дрони, які застосовують Збройні сили України. Український військовослужбовець та експерт з радіотехнологій Сергій Флеш розповів про неї на своїй сторінці у Facebook.

Фахівець звернув увагу на ролик, знятий раніше російським пропагандистом Семеном Пеговим для проекту War Gonzo. На ньому бійці ЗС РФ використовують засоби радіоелектронної розвідки (РЕР) та радіоелектронної боротьби (РЕБ), зокрема два типи антидронових рушниць, щоб придушувати безпілотники ЗСУ, що пролітають поблизу.

Як зауважив Сергій Флеш, один солдат веде спостереження та засікає наближення дронів за допомогою портативного аналізатора радіочастот. Помітивши безпілотник, що рухається в їхньому напрямку, група окупантів ховаються в укриття, підпускають літальний апарат на 100-200 метрів, а потім пригнічують антідроновими рушницями або атакують зі стрілецької зброї, якщо "глушилки" не працюють.

"Навіть найслабша гармата спрацює в такому варіанті. Вибирають місце на шляху прямування наших дронів, пілоти летять до дальньої цілі і не встигають зреагувати", — пояснив Сергій Флеш.

Раніше писали, що росіяни збирають для армії детектори для виявлення дронів ЗСУ. Невеликі прилади, що вміщуються на долоні, вловлюють сигнали у двох частотних діапазонах і попереджають про наближення безпілотників.

У лютому з'явилося відео, як український БПЛА знищив російську антидронову гармату на передовій. Солдати залишили її біля окопа, а пильний оператор із ЗСУ помітив і завдав влучного удару з повітря, позбавивши окупантів захисту.

Писали також, що українець Сергій Ковальчук розробив антидронову рушницю для ЗСУ. За його словами, пристрій коштує в 10 разів дешевше за зарубіжні аналоги, але справляється зі своїми завданнями анітрохи не гірше: пригнічує найпопулярніші на війні в Україні дрони DJI Mavic3 та DJI Matrice300.