У 10 разів дешевше за аналоги: українець розробив антидронову рушницю

Цей пристрій чудово справляється з найпопулярнішими на фронті дронами — Mavic3 та Matrice300.

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Сергій Ковальчук у мирному житті працював юристом, а після нападу Росії на Україну активно почав допомагати ЗСУ у сучасних реаліях війни дронів. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що успішно закінчив проєкт зі створення антидронової рушниці, яка чудово працює на коротких дистанціях, чого цілком достатньо для ураження невеликих БПЛА окупантів.

Ця компактна рушниця справляється з найпопулярнішими моделями безпілотників, які використовують окупанти — Mavic3 та Matrice300. Саме вони є наймасовішими з обох боків та приносять безліч проблем. Антидронова рушниця Сергія здатна виводити їх з ладу на відстані 500-700 метрів, що є оптимальною та достатньою для знищення таких невеликих безпілотників — "щоб на голову нічого не прилетіло", — каже розробник.

Найголовніша "фішка" пристрою – його невелика вартість. За словами Сергія Ковальчука, ця саморобна рушниця коштуватиме лише $700. А ось комерційні серійні зразки, особливо закордонних марок, коштують від 10 до 12 тисяч доларів. Втім, в арсеналі у Сергія є й потужніша модель, яка коштуватиме замовнику $1000.

Сергій стверджує, що його рушниці вже протестували "компетентні люди" і винесли свій вердикт "дас іс гут", — написав Ковальчук у Facebook. Розробник закликає всіх охочих приєднатися до нього та обіцяє поділитися всіма напрацюваннями, які він має на цю тему.

Раніше Фокус писав, що українці створили нові антидронові рушниці RG-7: як вони рятують життя.