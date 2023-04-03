В 10 раз дешевле аналогов: украинец разработал антидроновое ружье

Это устройство прекрасно справляется с самыми популярными на фронте дронами — Mavic3 и Matrice300.

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Сергей Ковальчук в мирной жизни работал юристом, а после нападения России на Украину активно стал помогать ВСУ в современных реалиях войны дронов. На своей странице в Facebook он сообщил, что успешно закончил проект по созданию антидронового ружья, которое прекрасно работает на коротких дистанциях, чего вполне достаточно для поражения небольших БПЛА оккупантов.

Это компактное ружье справляется с самыми популярными моделями беспилотников, которые используют оккупанты — Mavic3 и Matrice300. Именно они являются самыми массовыми с обеих сторон и приносят множество проблем. Антидроновое ружье Сергея способно выводить их из строя на расстоянии 500-700 метров, что является оптимальным и достаточным для уничтожения таких небольших беспилотников — "чтобы на голову ничего не прилетело", — говорит разработчик.

Самая главная "фишка" устройства – его небольшая стоимость. По словам Сергея Ковальчука, это самодельное ружье обойдется всего в $700. А вот коммерческие серийные образцы, особенно зарубежных марок, стоят от 10 до 12 тысяч долларов. Впрочем, в арсенале у Сергея есть и более мощная модель, которая обойдется заказчику в $1000.

Сергей утверждает, что его ружья уже протестировали "компетентные люди" и вынесли свой вердикт "дас ис гут", — написал Ковальчук в Facebook. Разработчик призывает всех желающих присоединиться к нему и обещает поделиться всеми наработками, которые у него есть по этой теме.

Ранее Фокус писал, что украинцы создали новые антидроновые ружья RG-7: как они спасают жизни.