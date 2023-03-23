Украинцы создали новые антидроновые ружья RG-7: как они спасают жизни (фото)

Современные устройства "глушат" русские дроны на расстоянии до 1,5 км, а иногда даже позволяют их захватить. Однако пользоваться RG-7 следует осторожно.

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Группа инженеров из Украины и США разработала антидроновые ружья RG-7, поставляемые украинским военным и государственным структурам. Соучредитель проекта DroneUA Валерий Яковенко рассказал подробности в комментарии Фокуса.

Электронные платы и электронные системы разработаны и производятся в США, а компоненты корпуса, крепежа, системы питания производятся и собираются уже непосредственно в Украине. Устройство подавляет частоты в диапазоне 2,4 ГГц и 5,8 ГГц — это позволяет "глушить" наиболее распространенные дроны, которые Россия использует против украинских военных. Прежде всего, это коммерческие БПЛА, оборудованные системами сброса боеприпасов.

"Наличие такого ружья позволяет обезопасить дружеское подразделение и даже захватывать вражеские дроны. Учитывая влияние на систему навигации, системы противодействия дронов могут влиять и на другие дроны, которые используются против гражданского населения Украины", — пояснил Валерий Яковенко.

Валерий Яковенко с антидроновым ружьем RG-7 Валерий Яковенко с антидроновым ружьем RG-7

RG-7 может подавлять вражеские дроны на расстоянии до 1,5 км, хотя на практике военные обычно попадают примерно с 500 м, то есть в пределах прямой видимости. Вес ружья вместе с системой питания составляет 4,5 кг. Оно автономно работает в течение 30-60 мин., после чего можно быстро сменить аккумулятор.

Внешне RG-7 напоминает бельгийский пистолет-пулемет FN P90. По словам Валерия, такой форм-фактор разработчики выбрали из-за удобства, компактности и органичности. Внизу на корпусе находится надпись "Использовать ответственно", чтобы напоминать украинским бойцам об угрозе для союзных беспилотников.

"По состоянию на сегодняшний день уже изготовлено и эксплуатируется 30 таких устройств, а когда мы говорим об имеющихся потребностях — нужны десятки тысяч. Использовать такое оборудование могут исключительно государственные структуры. Сегодня мы испытываем очень большую потребность в инновационных технологиях и устройствах, обеспечивающих безопасность украинцев. Антидроновые ружья — это одно из таких направлений, и пример, когда инженеры из разных концов света объединяются и вместе работают над новыми решениями для победы Украины", — подчеркнул Яковенко.

Недавно украинская компания Piranha-Tech представила свои антидроновые ружья. Модель на три диапазона частот стоит 480 тыс. грн, а на 5 диапазонов – 580 тыс. грн. По словам разработчиков, эффективность устройства при подавлении БПЛА составляет около 80%.

ВСУ уже давно используют антидроновые ружья KVSG-6, которые производит украинская компания Kvertus. Они весят 6 кг вместе с аккумулятором, полного заряда хватает примерно на 30 мин. работы.