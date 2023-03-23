Українці створили нові антидронові рушниці RG-7: як вони рятують життя (фото)

Сучасні пристрої "глушать" російські дрони на відстані до 1,5 км, а інколи навіть дозволяють їх захопити. Однак користуватися RG-7 треба обережно.

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Група інженерів з України та США розробила антидронові рушниці RG-7, які постачають українським військовим та державним структурам. Співзасновник проекту DroneUA Валерій Яковенко розказав подробиці у коментарі Фокусу.

Електронні плати та електронні системи розроблені та виготовляються в США, а компоненти корпусу, кріплення, системи живлення виробляються та збираються в антидронові рушниці вже безпосередньо в Україні. Пристрій пригнічує частоти у діапазоні 2,4 ГГц та 5,8 ГГц — це дозволяє "глушити" найбільш розповсюджені дрони, які Росія використовує проти українських військових. Перш за все — це комерційні БПЛА, обладнані системами скиду боєприпасів.

"Наявність такої рушниці дозволяє убезпечити дружній підрозділ та навіть захоплювати ворожі дрони. Враховуючи вплив на систему навігації, системи протидії дронів можуть впливати і на інші дрони, що використовуються проти цивільного населення України", — пояснив Валерій Яковенко.

Валерій Яковенко з антидроновою рушницею RG-7 Валерій Яковенко з антидроновою рушницею RG-7

RG-7 може придушувати ворожі дрони на відстані до 1,5 км, хоча на практиці військові зазвичай влучають приблизно з 500 метрів, тобто у межах прямої видимості. Вага рушниці разом з системою живлення складає 4,5 кг. Вона автономно працює протягом 30-60 хвилин, після чого можна швидко поставити інший акумулятор.

Зовні RG-7 нагадує бельгійський пістолет-кулемет FN P90, за словами Валерія Яковенка, такий форм-фактор розробники обрали через високу зручність, компактність та органічність. Внизу на корпусі міститься напис "Споживати відповідально", щоб нагадувати українським бійцям про загрозу для союзних безпілотників.

"Станом на сьогодні вже виготовлено і експлуатується 30 таких пристроїв, а коли ми говоримо про наявні потреби – потрібні десятки тисяч. Використовувати таке обладнання можуть виключно державні структури. Сьогодні ми відчуваємо дуже велику потребу в інноваційних технологіях та пристроях, що забезпечують безпеку українців. Антидронові рушниці — це один з таких напрямків, і приклад, коли інженері з різних кінців світу об’єднуються та разом працюють над новими рішеннями для перемоги України", — підкреслив Валерій Яковенко.

Нещодавно українська компанія Piranha-Tech представила свої антидронові рушниці. Модель на три діапазони частот коштує 480 тисяч грн, а на 5 діапазонів – 580 тисяч гривень. За словами розробників, ефективність пристрою під час придушення БПЛА складає близько 80%.

ЗСУ вже давно використовують антидронові рушниці KVSG-6, які виробляє українська компанія Kvertus. Вона важить 6 кг разом з акумулятором, повного заряду вистачає приблизно на 30 хвилин роботи.