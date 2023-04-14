Провісник наступу: ЗСУ знищили 133 російські комплекси РЕБ/РЛС, — інфографіка

Динаміка знищеної техніки, зазначили аналітики, свідчить про гарну підготовку українських Збройних сил до масштабних військових операцій, у тому числі й контрнаступальних.

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Російська армія втратила 133 комплекси радіолокаційної розвідки (РЛС) і радіоелектронної боротьби (РЕБ), серед яких комплекси "Зоопарк", "Борисоглібськ" і "Житель". Водночас загальна сума знищених систем становить понад 1 млрд доларів. Такі дані 14 квітня навели аналітики OSINT-спільноти Molfar.

"Усього нам вдалося ідентифікувати 133 факти знищення, пошкодження чи захоплення РЕБ і РЛС російських військ. Загальна сума знищених комплексів складає понад $1 мільярд. Серед 37 ідентифікованих типів комплексів найбільше знищено, захоплено, або пошкоджено РЕБ/РЛС "Зоопарк" — 11, "Борисоглібськ" — 10 і "Житель" — 9", — ідеться в публікації.

Аналітики зазначили, що найбільших втрат серед цих комплексів росіяни зазнали напередодні контрнаступу на Київському, Харківському та Херсонському напрямках. Згідно з наведеним нижче графіком динаміки знищення РЕБ/РЛС, найбільше ЗС РФ втрачали в березні та вересні 2022, а також у березні поточного року.

Динаміка кількості знищених РЕБ/РЛС російських військ

Щодо географії знищених систем зазначається, що найбільша їхня кількість була ліквідована в Херсонській області — близько 12% від загальної кількості. Відповідно, у Запорізькій області росіяни втратили 9,8%, у Харківській — 7,5%, а в Київській — 6,8% від загальної кількості. Крім того, діставалося техніці окупантів і на території РФ. Так у Білгородській області було знищено 0,8%, такий самий відсоток РЕБ/РЛС від загальної кількості було знищено і на території анексованого Криму.

Відсоткове співвідношення знищених комплексів РЕБ/РЛС по областях

Що стосується різновидів РЕБ та РЛС Збройних сил РФ, то аналітиками були ідентифіковані 37 різних комплексів, причому в 43 випадках з'ясувати тип тієї чи іншої системи не вдалося.

Загальна сума знищених комплексів становить понад 1 млрд доларів, проте ця сума є приблизною, оскільки точна вартість одного комплексу достовірно не відома.

"Аналіз OSINT-аґенції Molfar виявив важливу тенденцію знищення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіолокаційних станцій (РЛС) армії РФ перед контрнаступальними операціями ЗСУ. Це свідчить про гарну підготовку українських Збройних Сил до масштабних військових операцій та здатність ефективно знищувати новітнє озброєння російських військ", — підсумували аналітики.

Раніше повідомлялося, що російські військові розробили робочу тактику для полювання на українські безпілотники. Експерт з радіотехнологій Сергій Флеш розповів, що окупанти застосовують детектори БПЛА, антидронові рушниці та стрілецьку зброю, при цьому оператор дрона не встигає відреагувати на загрозу.