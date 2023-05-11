Дроны Black Hornet научились понимать голосовые команды военных: ИИ вместо пульта

В будущем ИИ позволит управлять одновременно несколькими БПЛА.

Компания Teledyne FLIR на выставке SOF Week в Тампе (США) продемонстрировала технологию голосового управления для военного дрона Black Hornet 3. Об этом пишет издание Shephard.

Система, разработанная Teledyne FLIR в сотрудничестве с Primordial Labs, позволяет оператору направлять беспилотник с помощью "интуитивно понятных голосовых команд". Это стало возможным благодаря внедрению в БПЛА тактического искусственного интеллекта Anura.

Во мероприятия разработчики продемонстрировали, как Black Hornet 3 после устных приказов двигается вперед, назад, влево или вправо, а также летает между путевыми точками на земле. Они отметили, что интерфейс не зависит от конкретной платформы, а значит может быть установлен и на другие беспилотные системы.

"Мы даем пользователям возможность ставить задачи перед роботами так же, как они координируют свои действия со своими товарищами по команде — с помощью устных приказов во время миссии", — отметили представители Primordial Labs.

Ли Ритхольц, генеральный директор и соучредитель Primordial Labs, рассказал СМИ, что компания ориентируется на поддержку операторов спецназа, которые используют беспилотные системы в сложных условиях. Внедрять голосовое управление начали в небольшие летательные аппараты, поскольку они могут быстро принести пользу и доказать свою эффективность. В будущем ИИ позволит управлять одновременно несколькими БПЛА.

"Мы считаем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Anura станет мощным инструментом для пилотов и экипажей, управляющих более крупными беспилотными системами, такими как Air Launched Effects и Collaborative Combat Aircraft. Anura не прислушивается к ключевым словам и не требует запоминания сценария для общения с роботизированными товарищами по команде", — рассказал он.

Как рассказал Defence One Майк Адкинс, который занимается разработкой продуктов и бизнеса в Primordial Labs, программное обеспечение Anura можно использовать практически для любого дрона или системы. Командование специальных операций США запросило демонстрацию семи типов дронов с использованием "целого набора команд", включая управление датчиками, осмотр объектов, изменение высоты, работу с путевыми точками.

"На самом деле у нас есть контракт на создание 100 автономных моделей поведения в этом году", — поделился он

Поскольку приказать летающему дрону потенциально сложнее, чем управлять им с помощью джойстика, команда Primordial Labs работала над тем, чтобы программное обеспечение могло понимать намерения пользователя с помощью различных способов того, как с ним "говорить". Это очень важно, так как в некоторых ситуациях сразу нескольким операторам может понадобиться командовать дроном.

Ранее писали, как ВСУ используют миниатюрные Black Hornet на войне в Украине. Размеры, незаметность и хорошая камера позволяет этим дронам вести разведку совсем рядом с россиянами.