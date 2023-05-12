Спецназ ВСУ с помощью дронов уничтожил две САУ россиян: как это удалось (видео)

Оккупанты спрятали артиллерию среди деревьев, но аэроразведчики нашли их позиции и разбомбили точными ударами.

Cилы специальных операций Украины уничтожили в Херсонской области две самоходные артиллерийские установки российской армии при помощи дрона Perun. Пресс-служба командования поделилась видеозапись в Facebook.

Во время проведения аэроразведки на Херсонском направлении операторы ССО заметили САУ 2С9 "НОНА" и еще одну неопознанную артиллерийскую установку, замаскированные оккупантами в лесах. Ночью они отправили к позициям артиллеристов дроны-бомбардировщики Perun и взорвали их меткими ударами, что и зафиксировали на камеру.

Информации о характеристиках БПЛА Perun в открытых источниках нет, однако разные подразделения ВСУ уже делились видеоотчетами об их применении. На одном из роликов, снятом на Южном направлении, можно заметить украинских военных с тяжелым самодельным квадрокоптером, вооруженным системой сброса с четырьмя боеприпасами и необычной круглой антенной. Отмечается, что с помощью такого дрона защитникам Украины удалось уничтожить два российских танка.

8 мая 73-й Морской центр специальных операций показал, как дрон Perun поразил российскую МТ-ЛБ, спрятанную в кустах. В результате удара техника полностью сгорела.

Недавно писали, как дрон ВСУ поразил российский комплекс "Муром-П" в Херсонской области. Это оборудование было установлено на высокой башне в оккупированном населенном пункте и позволяло россиянам следить за действиями украинских войск.