"Подготовка к контрнаступлению": ВСУ уничтожили спрятанную в кустах "мотолыгу" РФ (видео)

Украинские защитники ежедневно продолжают бороться с противников на поле боя и выполнили очередную успешную операцию при помощи дрона Perun.

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Украинским защитникам на южном направлении удалось уничтожить очередную технику российских оккупантов. Они пытались замаскировать в кустах МТ-ЛБ, но получилось плохо. Военнослужащий ВСУ с позывным "Турист", который является бойцом 73-й МЦСПО опубликовал ролик на своей странице в социальной сети TikTok 8 мая.

Где именно происходили действия, которые продемонстрированы на ролике — не указывается, но вероятнее всего это территория, которую временно контролируют российские оккупанты.

Разведчики из 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого ВСУ случайно обнаружили и полностью сожгли МТ-ЛБ противника, или простыми словами "мотолыгу", которую они пытались спрятать в кустах.

Дрон Perun, который использовали украинские спецназовцы, сумел подобраться близко к ценной для россиян машине и ликвидировать ее.

"Моя крайняя миссия на этой неделе. Подготовка к контрнаступлению!", – подписал видеоролик военнослужащий.

73 МЦСПО: что о них известно

Это 73-й морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого и его бойцы являются неотъемлемой частью специальной разведки Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и дислоцировались в городе Очаков Николаевской области.

В социальных сетях можно увидеть, что бойцы ежедневно работают ради нашей победы и выполняют миссии в борьбе за южные территории Украины, которые временно находятся под контролем российских оккупантов.

Напомним, 10 марта "Волки Да Винчи" показали кадры метких ударов по ВС РФ под Бахмутом после смерти их лидера. После таких атак российские оккупанты несут колоссальные потери, так как шансы выжить равняются 0.