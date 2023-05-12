ИИ вместо экзоскелетов: эксперты раскрыли, какими будут спецвойска будущего (видео)

Военные из США отказались от "непобедимых" костюмов в пользу "умных" очков, которые помогут переводить текст и находить врагов.

Командование сил специальных операций армии США (SOCOM) изменило представление о том, как будут выглядеть спецназовцы будущего. Полковник Джаррет Мэтьюз поделился новыми планами на конференции Global SOF Week в городе Тампа, штат Флорида, передает Defence One.

В 2014 году адмирал Уильям Макрейвен заявил, что в будущем спецназовцы США будут похожи на супергероя Железного человека благодаря костюмам и экзоскелетам. Предполагалось, что обмундирование позволит им пробивать стены, отражать пули и уничтожать террористов за считанные секунды. Теперь, 10 лет спустя, командование видит будущее SOCOM не за экзоскелетами, а технологиями "всевидения".

Как отметил Джаррет Мэтьюз, сейчас многие полагаются на военные беспилотники, которые могут вести разведку, но порой Силам спецопераций приходится действовать за рубежом и без поддержки с воздуха. Судя по демонстрационному видео, в этом американским шпионам помогут очки дополненной реальности. В ролике военный незаметно для окружающих осматривается, пока очки автоматически переводят надписи, собирают данные с датчиков о местонахождении противников, меняют или прячут электронные подписи.

Большую роль в этом сыграет искусственный интеллект. Усилия SOCOM Automate the Analyst направлены на создание своего рода советника, который всегда поможет оператору. В рамках этого проекта американские военные уже работают над системой языкового перевода, которой не требуется Интернет, но работа еще не завершена. SOCOM также сотрудничает с Nvidia и другими партнерами над созданием компактных устройств, которые смогут самостоятельно выполнять все вычисления без поддержки сторонних компьютеров.

В 2020 году в SOCOM появилась команда Futures ("Будущие"), которая прогнозирует развитие технологий противниками США. По словам руководителя офиса Брайана Циско, американцы сейчас пытаются догнать Китай и Россию, от которых сильно отстает в области новых технологий. Дело в том, что США долго боролись с террористами вместо того, чтобы соревноваться с развитыми странами.

"SOCOM стоит немного отойти от концепции, основанной на красочных эффектах, взрывах людей или вещей, и превратить это в нечто, больше напоминающее то, что Q делает для Джеймса Бонда", — прокомментировал он. — "У плохих парней с АК-47, СВД и, возможно, некоторыми устройствами дистанционного управления, возможности не увеличивались из года в года так же сильно, как людей со специальными научно-техническими лабораториями".

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