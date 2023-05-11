Россия грозит лазерами и роботами: обещает вооружиться ими к концу десятилетия

По мнению местных разработчиков, РФ ничем не уступает США в производстве новых типов вооружения. Так ли это?

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"Еще немного и мы добьемся рывка, потому что времени на раскачку нет", примерно так можно охарактеризовать обзорную статью журналистов российского RTVI, которые посвятили свой материал будущему вооружению РФ (которому, как известно "аналогов нет"). Фокус знакомит вас с основными военными разработками, которые "вот-вот к концу десятилетия" появятся в российской армии.

Роботы-пулеметы с ИИ

Уже пятый год концерн "Калашников" разрабатывает роботизированную пулеметную турель, которая с помощью ИИ сможет выборочно атаковать цели. Разработчики утверждают, что нейросеть распознает разные объекты и выбирает приоритет атаки в зависимости от сложности и важности цели. Например, турель будет вначале атаковать БМП противника, а уже потом переходить к уничтожению отдельных солдат.

Концерн "Калашников" утверждает, что его турель оборудована ИИ Фото: Соцсети

Так же, в зависимости от распознанного объекта и тепловизору пулемет калибром 12,7 мм будет акцентировать свое внимание именно на вооруженных людях, а не животных. Концепт был продемонстрирован еще в 2018 году, но до сих пор не введен в эксплуатацию.

Лазерное оружие

Абсолютно засекреченная разработка лазерного комплекса "Пересвет" появилась только в кадрах из послания Путина Федеральному собранию в уже далеком 2018 году и больше о ней ничего не слышали.

Обосновывается тишина вокруг комплекса тем, что это "очень засекреченная военная тайна", так что кроме одной картинки широкой общественности об успешной разработке этого комплекса больше ничего не известно. По идее, лазерная система должна со скоростью света наводиться на самолеты и ракеты врага, уничтожая их.

Единожды появившись на слайдах Путина больше это лазерное оружие никто не видел

Главная проблема лазерного оружия, как отмечают эксперты, состоит в законах физики и потребности в больших аккумуляторах, способных генерировать огромный по силе лазерный луч. Кроме того, эффективность лазерного оружия слишком зависит от погодных условий. Например, в дождь, туман или снежную погоду лазерный луч слишком рассеивается и его мощность кратно падает, что не позволяет четко наводиться и сжигать технику врага. Над этой проблемой работают все инженеры мира.

Кинетические пушки

Один из самых любопытных (для физиков) вариант оружия будущего, который основывается на силе магнитов, которые разгоняют обычную простую болванку до гиперзвуковых скоростей и вся мощь кинетической энергии удара обрушивается на врага.

В США экспериментируют с рельсотронами и в РФ так же ведутся работы в этом направлении Фото: Соцсети

В России, как и в США, над подобными проектами работают, но о них мало что известно. Главная проблема кинетических пушек – массивность самой конструкции и необходимость в мощных генераторах (мощностью более 100 киловатт). Кроме того, нужны просто волшебные по своим характеристикам батареи, способные обеспечивать пуски десятков тысяч снарядов. Как утверждается, подобные аккумуляторы и суперконденсаторы якобы уже производит российская компания ТЭЭМП.

Правда ни один из российских военных экспертов так и не смог назвать хотя бы близкие сроки появления всех этих разработок в российской армии. Все ограничилось общими заверениями про "конец десятилетия" или "начало 30-х годов".

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