Судный день отменяется. Сбив "Кинжал", украинская ПВО развеяла миф о российском чудо-оружии

"Впервые столкнулись западные системы ПВО и новейшее суперзвуковое оружие. Оружие Судного Дня от Москвы. И западные технологии победили. Оказалось, что российское супероружие не такое и супер. Все почти как с российской армией, самое страшное в которой — рожа Пригожина и российских генералов". Мнение

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Сбитие "Кинжала" над Киевом стало очень громким событием. В прямом и переносном смысле.

В прямом понятно, потому что мало найдется людей в Киеве, кто не услышал этого в два ночи. А потом не порадовался тому, что украинская ПВО, усиленная американскими "Патриотами", показала кузькину мать российскому супероружию.

А вот в переносном поинтереснее. Потому что впервые столкнулись западные системы ПВО и новейшее суперзвуковое оружие. Оружие Судного дня от Москвы. И западные технологии одержали победу. Оказалось, что российское супероружие не такое и супер. А им же Путин пугал весь мир. Все почти как с российской армией, самое страшное в которой — это рожь Пригожина и русских генералов. Как оказалось.

Поэтому где-то очень радуются американские генералы. И все те страны, у которых уже на вооружении стоят системы ПВО от американских производителей оружия. Последние радуются еще больше, потому что все остальные страны, которые покупали российские средства ПВО, сейчас поймут, кто папа. И побегут делать заказ. Так что не следует переживать за американскую поддержку Украины. Лоббисты ведущих компаний производителей оружия, которые есть у демократов, но больше все же у республиканцев, умеют считать деньги.

Система Patriot оказалась сильнее 'оружия Судного Дня' Фото: Getty Images

А вот кто же тоскует? Это, разумеется, Кремль. Потому что его снова опустили. Дважды за неделю.

А еще очень много очень злых китайцев. Очень злых и на Путина тоже. Ибо китайцы в последнее время кичились разработками своего супер пупер сверхзвукового оружия. И потому в Тайване на вооружении стоят "Патриоты". Много-многие "Патриоты". А теперь будет еще больше. И теперь китайцам и всему миру стало понятно, что напугать Тайвань и союзников своей супер пупер сверхзвуковой ракетой не получится. И перспектива маленькой победоносной войны против Тайваня удаляется еще дальше. И благодарить за это нужно Путина.

А так все хорошо начиналось для товарища Си. Разрешаешь Путину напасть на Украину. Наблюдаешь быструю и офигевший униженный Запад. И на фоне этого нападаешь на Тайвань. Идеальный план.

Который навернулся еще в феврале-марте 2022 года благодаря Вооруженным Силам Украины. И простому украинскому солдату и генералу. Которых никто не принимал в расчет. И перевернувшиеся вверх тормашками планы по захвату мира кучей сумасшедших диктаторов.

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