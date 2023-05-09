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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Судний день скасовується. Збивши "Кинджал", українська ППО розвіяла міф про російську чудо-зброю

кинжал, лiтак, ППО, російська авіація, війна
Хвалений "Кинджал" виявився перехваленим

"Вперше зіткнулися західні системи ППО і новітня суперзвукова зброя. Зброя Судного Дня від Москви. І західні технології перемогли. Виявилось, що російська суперзброя не така й супер. Все майже як з російською армією, найстрашніше в якій — то пика Прігожина і російських генералів". Думка

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Збиття "Кінжалу" над Києвом стало дуже гучною подією. В прямому і переносному сенсі.

В прямому зрозуміло, бо мало знайдеться людей у Києві, хто не почув цього о другій ночі. А потім не порадів з того, що українська ППО, посилена американськими "Патріотами", показала кузькіну мать російській суперзброї.

А от в переносному цікавіше. Бо це вперше зіткнулися західні системи ППО і новітня суперзвукова зброя. Зброя Судного Дня від Москви. І західні технології перемогли. Виявилось, що російська суперзброя не така й супер. А нею ж Путін лякав весь світ. Все майже як з російською армією, найстрашніше в якій — то пика Прігожина і російських генералів. Як виявилося.

Тому десь дуже радіють американські генерали. І всі ті країни, у яких на озброєнні вже стоять системи ППО від американських виробників зброї. Останні радіють ще більше, бо всі інші країни, які купували російські засоби ППО, зараз зрозуміють, хто папа. І побіжуть робити замовлення. Так що не треба переживати за американську підтримку України. Лобісти провідних компаній виробників зброї, які є у демократах, але більше все ж таки у республіканцях, уміють рахувати гроші.

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Система Patriot виявилася сильнішою за 'зброю Судного Дня'
Фото: Getty Images

А от хто ж тужить? То, зрозуміло, Кремль. Бо його знов опустили. Двічі за тиждень.

А ще є дуже багато дуже злих китайців. Дуже злих і на Путіна також. Бо китайці останнім часом хизувалися розробками своєї супер пупер надзвукової зброї. І бо в Тайвані на озброєнні стоять "Патріоти". Багато-багато "Патріотів". А тепер буде ще більше. І тепер китайцям і всьому світу стало зрозуміло, що налякати Тайвань і союзників своєю супер пупер надзвуковою ракетою на вийде. І перспектива маленькою побєдоносної війни проти Тайваня віддаляється ще далі. І дякувати за це треба Путіну.

А так все добре починалося для товарища Сі. Дозволяєш Путіну напасти на Україну. Маєшь побачити швидку війну і офігівший Захід. Якого принизили. І на тлі цього нападаєшь на Тайвань. Ідеальний план.

Який навернувся ще в лютому-березні 2022 року завдяки Збройним Силам України. І простому українському солдату і генералу. Яких ніхто не приймав у розрахунок. І які перевернули дороги дригом плани із захоплення світу купою божевільних диктаторів.

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