Путин сам обстрелял Кремль? Какие выводы можно сделать о российской ПВО после атаки БПЛА на Кремль

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Ну вот даже не знаю, что и сказать…

Годами, освещая российский ВПК, я писал о том, что его возможности многократно преувеличены, а характеристики выпускаемого вооружения завышены. В том числе и средств ПВО. Особенно, условно современных средств.

Но и это еще не все.

Над Россией никогда не было абсолютно полностью, надежно закрытого воздушного пространства. В основном средства ПВО имитировали эшелонированную защиту вдоль границы со странами НАТО, а также над Москвой и Санкт-Петербургом. Но именно имитировали, а не гарантировали таковую.

Сейчас Россия обвиняет Украину в некоем ударе БПЛА по Кремлю. Но российские официальные лица не предоставили ни одного доказательства, что это украинский БПЛА.

Какие ваши доказательства?

Но даже если предположить, что это так, что же, украинский дрон беспрепятственно преодолел сотни километров до Москвы?

То есть, сотни километров сквозь эшелонированную ПВО как нож сквозь масло и об этом Россия заявляет на весь мир? Знаете, как это называется? Дискредитация российской армии. Ужас! Арестовать этих негодников, иноагентов! Ах, да, перепуганные "иноагенты" сами же сидят в атакованном НЛО Кремле.

Такого репутационного удара Россия не ощущала уже давно. Даже Матиас Руст, на фоне произошедшего инцидента, это детские шалости. Ракетный крейсер "Москва" на дне Черного моря ощущает брошенность и ничтожность. Но возникает вопрос на фоне всех этих моментов, а в чем смысл такого удара?

Сразу после удара сеть заполнили мемы, пытающиеся осмыслить случившееся Фото: Соцсети

Предположим, если Украина совершила данный удар, то каковы профиты, кроме демонстрации того, что мы это можем сделать, подчеркивание бездарности российской ПВО, что и так уже давно известно, и психологического эффекта? Да, собственно, больше никаких. С другой стороны…

С другой стороны, Россия посредством этого удара может начать оправдывать свои военные преступления, как совершенные, так и те, что готовится совершить. Просто ей нужен был триггер, спусковой крючок.

То есть, Путин сам обстрелял Кремль?

Разумеется!

Это не мы.

Зачем нам этот сарай в скотном дворе?

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