Живее всех живых и очень опасен. Чего ожидать от Путина после атаки БПЛА на Кремль

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Если отбросить эмоции после удара беспилотника по Кремлю, что имеем в остатке:

У Путина есть оправдание для ударов или действий, которые пока еще не наносились.

Что-то подобное было после взрыва на Крымском мосту. Я и тогда предполагал, что это могла быть инсценировка. Мост уже восстановили.

После этого были ракетные удары по центру Киева и начались массированные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины.

Подавалось это все в качестве "акций возмездия" и зашло "на ура" у рашистов.

Теперь будут "удары" по центрам принятия решений?

Посмотрим.

Путин уязвлен, но все еще очень опасен Фото: ТАСС

И заодно поймем, была ли это провокация или действительно "пристрелка" ВС 9 мая.

Пока есть только психологический и "PR" эффект. Но серьезного ущерба нанесено не было.

Да, всем нам, конечно же, приятно смотреть это видео и понимать, что даже центр "принятия решений" в Кремле уязвлен. "Вой на болотах" всегда ласкает слух украинца.

Но я бы подождал и посмотрел, какими будут ответные действия Кремля.

"Отговорка" у них появилась.

Но Путин, как ни прискорбно, по-прежнему живее всех живых. И все еще очень опасен.

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