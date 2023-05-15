Робот Magirus Wolf R1 за 10 млн грн тушит пожары после обстрелов ВС РФ (видео, фото)

Робот помог справиться с огнем в складских помещениях после ракетного обстрела российскими оккупантами.

Как известно, вчера Тернополь попал под ракетный обстрел со стороны России, и в двух складских помещениях площадью 400 кв. м. начался сильный пожар. Спасатели успешно справились с огнем, сообщается в телеграмм-канале ГСЧС. К тушению очага возгорания было привлечено 33 человека личного состава и 6 единиц техники, в частности тактический робот Magirus Wolf R1.

Что умеет робот Magirus Wolf R1

"Робот-помощник уже не первый раз доказывает свою эффективность. С его помощью спасателям удалось ликвидировать последствия вражеских атак на Тернопольщине и Хмельнитчине. С помощью пульта управления оператор находится на безопасном расстоянии от робота и очага пожара", — рассказал глава ГСЧС Сергей Крук.

У робота есть специальная рука и он может откручивать краны Фото: Скриншот

Magirus Wolf R1 – настоящее чудо робототехники. Он полностью оправдывает свою стоимость в 10 млн грн и может выполнять самые сложные операции по тушению пожаров в суровых условиях. Его гусеничная база и ширина в 1,2 м позволяет использовать Magirus Wolf R1 при лесных пожарах или особо опасных пожарах на промышленных площадках.

Презентация робота Magirus Wolf R1

Робот оснащен множеством различных датчиков и спектрометров для обнаружения всех существующих видов опасных материалов. Так же робот Magirus Wolf R1 с помощью специальной руки умеет поворачивать различные гидравлические краны и вентили, оснащен очень прочной лебедкой для перетаскивания 3 т груза, а так же выдает мощную струю воды или пены на расстояние до 70 м в различных режимах.

Как робот Magirus Wolf R1 помогал пожарным в Тернополе

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