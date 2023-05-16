Тосты с сыром рикотта: лучшее начало рабочего дня

Если взбить этот сыр, то тосты будут просто таять у вас во рту, а любой пасмурный день превратиться в солнечный.

Если взбить этот сыр, то тосты будут просто таять у вас во рту, а любой пасмурный день превратиться в солнечный.

Приготовить простой и вкусный завтрак или перекус очень просто. Достаточно воспользоваться рецептом от Фокуса и у вас получатся волшебные тосты со взбитым сыром рикотта.

Это блюдо состоит из хрустящего тоста, покрытого нежным и пушистым сыром, который можно ароматизировать разными способами. Вы можете добавить мед, джем, свежие фрукты, орехи или любые другие топпинги по вашему вкусу. Тосты со взбитым сыром рикотта это отличный способ начать день с белка и углеводов, а также насладиться сладким и сытным лакомством.

Тосты с сыром рикотта

Ингредиенты:

225 грамм рикотта сыра;

2 столовые ложки сливок;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1/4 чайной ложки соли;

4 кусочка хлеба для тостов;

Масло или маргарин для смазывания хлеба;

Топпинги по желанию (мед, джем, фрукты, орехи и т.д.).

В миске смешайте сыр рикотта, сливки, ванильный экстракт и соль. Взбейте смесь миксером на высокой скорости около 3 минут или до тех пор, пока она не станет гладкой и пушистой. Переложите рикотту в холодильник до использования.

Нагрейте тостер или гриль на среднем огне. Смажьте хлеб маслом или маргарином с обеих сторон. Поджарьте хлеб до золотистого цвета и хрустящей корочки.

Намажьте каждый кусочек хлеба взбитым сыром. Посыпьте или полейте топпингами по вашему выбору.

Подавайте волшебные тосты горячим или теплым. Наслаждайтесь этим прекрасным завтраком или перекусом.

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