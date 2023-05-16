Беспилотник VTOL VSR700 впервые испытали на море: что может этот дрон

Автономный вертолет провел в небе 14 тестовых полетов и успешно совершил посадку на одном из военных кораблей.

Компания Airbus и Управление военных закупок Франции впервые испытали прототип беспилотника VSR700 с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), сообщает Defense News. Этот вертолетный дрон будет обеспечивать безопасность Франции.

Ожидается, что максимальный взлетный вес VSR700 составит 7 тонн, а максимальная продолжительность полета — 24 часа. Министерство обороны Франции хочет получить три инновационных беспилотника системы SDAM к концу 2023 года, восемь — к концу 2030 года и не менее 15 — примерно к 2035 году.

Беспилотник VSR700 будет оснащен различными датчиками, включая радар, электрооптические/инфракрасные (EO/IR) камеры и радар с синтезированной апертурой (SAR). Это позволит аппарату выполнять широкий спектр задач, включая морское патрулирование, поиск и спасение, а также сбор разведданных.

БПЛА также сможет нести разнообразное вооружение, включая ракеты класса "воздух-земля" и торпеды для уничтожения вражеских кораблей и подводных лодок.

VSR700 будет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, а его максимальная скорость составит 450 км/ч с дальностью полета более 3500 километров. По заверениям инженеров их аппарат сможет успешно проводить военные операции в любую погоду.

Также ожидается, что SDAM окажет положительное влияние на экономику Франции. БПЛА будет производиться во Франции, и ожидается, что он поможет создать рабочие места в аэрокосмической промышленности страны.

Ранее Фокус рассказывал, что БПЛА Akinci впервые запустил с борта новую ракету Çakir: как прошли испытания.