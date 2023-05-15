БПЛА Akinci впервые запустил с борта новую ракету Çakir: как прошли испытания (видео)

Это первое реальное испытание боевой ракеты, оснащенной турецким двигателем KALE KTJ-1750.

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Турецкий беспилотный ударный самолет "Акынджи" (Akinci) успешно запустил крылатую ракету "Чакыр" (Çakir), разработанную турецкой оборонной компанией Roketsan, сообщает UAS Vision. Çakir была сброшена с высоты 7 тыс. м и стала первой в мире крылатой ракетой, запущенной с беспилотного самолета.

Представители компании с гордостью отмечают, что их ракета также впервые использовала отечественный турбореактивный двигатель KALE KTJ-1750. Все критически важные компоненты двигателя – турецкие. По результатам испытания Çakir успешно и с большой точностью поразила тренировочную цель.

Что известно о ракете Çakir

Это новая разработка, предназначенная для повышения возможностей вооруженных сил Турции на различных платформах, включая наземные, морские и воздушные. Обладая современными характеристиками и эффективной боеголовкой, крылатая ракета "Чакыр" позволяет турецкой армии сражаться на поле боя с использованием инновационных технологий.

Ракета достаточно универсальна и готова для запуска с разных платформ Фото: Соцсети

Ракету Çakir можно запустить с различных платформ, таких как самолеты с фиксированным и вращающимся крылом, беспилотные самолеты, большие морские дроны, тактический колесный наземный транспорт и стационарные платформы. Ракета поражает любые виды целей – стационарные, движущиеся, надводные и наземные.

С дальностью более 150 км Çakir позволяет точно наносить удары по прибрежным целям, стратегическим наземным объектам, обширным территориям и даже укрепленным бункерам. Благодаря продвинутым системам наведения на промежуточном этапе и на конечном участке полета на точность попадания ракеты не влияет плохая погода. Сетевая система передачи данных позволяет изменять цель и отменять задание в зависимости от выбора пользователя даже во время полета к цели.

Испытания ракеты Çakir

Ранее Фокус писал, что Турция представила новый дрон-камикадзе KEMANKEŞ: может "прорезать" технику врага.