Может "прорезать" технику врага: Турция представила новый дрон-камикадзе KEMANKEŞ (видео)

Турецкий беспилотник, который можно запускать с большого БПЛА Bayraktar TB3, оснащен фугасной боеголовкой и крыльями-ножами, которые позволяют ему пробивать броню и взрываться внутри цели.

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Турция в рамках выставки TEKNOFEST 2023 продемонстрировала новый вид дронов-камикадзе KEMANKEŞ (KAGEM), которые могут поражать цели на большом расстоянии, сообщает Defense Mirror. Беспилотник разработан компанией BAYKAR, которая получила всемирную известность благодаря своим байрактарам.

Этот барражирующий боеприпас может быть запущен с большого беспилотника Bayraktar TB3 и поражать цели на расстоянии до 200 километров. KEMANKEŞ имеет вес около 10 килограммов и оснащен фугасной боеголовкой и крыльями-ножами, которые позволяют ему пробивать броню и взрываться внутри цели.

Длина нового беспилотника составляет 1,73 метра, а максимальный вес ракеты – 30 килограммов, из которых 6 килограммов – боевая часть. Дрон KEMANKEŞ может развивать скорость до 720 км/ч и подниматься на высоту более пяти километров.

KEMANKEŞ может развивать скорость до 720 км/ч. Фото: Скриншот

Беспилотник способен совершать полет в автономном режиме с помощью системы автопилота, а система наведения оснащена искусственным интеллектом, способным поражать цели в автоматическом режиме или в ручном режиме при наличии связи.

Наведение ракеты на вражескую цель выполняет оптическая система наведения с 2-осевой стабилизацией, 36-кратным зумом и лазерным дальномером с радиусом действия 2,8 километра.

Кроме того, дрон-камикадзе KEMANKEŞ также может передавать высококачественное видеоизображение с борта и работать в режиме толпы, координируясь с другими дронами-союзниками.

Дрон KEMANKEŞ на выставке TEKNOFEST 2023.

Ранее Фокус писал, что в Турции испытывают новый боевой дрон Anka-3: разработчики раскрыли его основные особенности.