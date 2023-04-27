Може "прорізати" техніку ворога: Туреччина представила новий дрон-камікадзе KEMANKEŞ (відео)

Турецький безпілотник, який можна запускати з великого БПЛА Bayraktar TB3, оснащений фугасною боєголовкою та крилами-ножами, які дозволяють йому пробивати броню та вибухати всередині цілі.

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Туреччина в межах виставки TEKNOFEST 2023 продемонструвала новий вид дронів-камікадзе KEMANKEŞ (KAGEM), які можуть уражати цілі на великій відстані, повідомляє Defense Mirror. Безпілотник розроблений компанією BAYKAR, яка здобула всесвітню популярність завдяки своїм байрактарам.

Цей баражуючий боєприпас, може бути запущений з великого безпілотника Bayraktar TB3 й уражати цілі на відстані до 200 кілометрів. KEMANKEŞ має вагу приблизно 10 кілограмів та оснащений фугасною боєголовкою та крилами-ножами, які дозволяють йому пробивати броню та вибухати всередині цілі.

Довжина нового безпілотника становить 1,73 метри, а максимальна вага ракети – 30 кілограмів, з яких 6 кілограмів – бойова частина. Дрон KEMANKEŞ може розвивати швидкість до 720 км/год і підійматися на висоту понад п'ять кілометрів.

KEMANKEŞ може розвивати швидкість до 720 км/год. Фото: Скріншот

Безпілотник здатний здійснювати політ в автономному режимі за допомогою системи автопілота, а система наведення оснащена штучним інтелектом, здатним уражати цілі в автоматичному або ручному режимі за наявності зв'язку.

Дрон-камикадзе можно запускать с большого БПЛА Bayraktar TB3. Фото: Скріншот

Наведення ракети на ворожу ціль виконує оптична система наведення з 2-осьовою стабілізацією, 36-кратним зумом і лазерним далекоміром з радіусом дії 2,8 кілометрів.

Крім того, дрон-камікадзе KEMANKEŞ також може передавати високоякісне відео з борту і працювати в режимі натовпу, координуючись з іншими дронами-союзниками.

Дрон KEMANKEŞ на виставці TEKNOFEST 2023.

Дрон KEMANKEŞ на виставці TEKNOFEST 2023.

Раніше Фокус писав, що в Туреччині випробовують новий бойовий дрон Anka-3: розробники розкрили його основні особливості.