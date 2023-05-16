Самолет AC-130J Ghostrider оснастят современными радарами: это увеличит дальность стрельбы

Самолет оборудуют активной решеткой с электронным сканированием, что улучшит возможности боевого воздушного судна.

ВВС США планируют испытать боевой самолет AC-130J Ghostrider, оснащенный радаром с активной фазированной антенной решеткой (AESA), сообщает The Drive. Такая модернизация позволит самолетам обнаруживать, отслеживать и поражать цели, особенно в плохую погоду и на больших расстояниях. Радар может выполнять более общий сбор разведданных и обеспечивать улучшенную ситуационную осведомленность.

Какой именно AESA планирует протестировать на AC-130J, в настоящее время неизвестно. Однако еще в 2015 году военные сообщили, что тестировали радарную установку AN/ASQ-236 Dragon's Eye в рамках более ранней программы модернизации. Специальный контейнер прошел летные испытания как минимум на одном AC-130. Блок радара AN/ASQ-236 оснащен системой AESA и может вращаться влево и вправо вдоль центральной оси контейнера. Он имеет функцию синтетической апертуры, которая, как говорят, достаточно чувствительна для создания радиолокационных карт почти фотографического качества и для обнаружения неглубоко закопанных объектов, таких как самодельные взрывные устройства и людей в землянках.

Он также имеет функцию GMTI, которая, как сообщается, способна отслеживать движущиеся транспортные средства и корабли. В настоящее время Dragon's Eye в основном используется на боевых самолетах F-15E Strike Eagles и F-16C/D Viper ВВС США, хотя он также был испытан на других платформах, помимо AC-130, таких, как бомбардировщик B-52.

В принципе, существуют и другие радары AESA в контейнерах со значительной синтетической апертурой и GMTI, в том числе достаточно маленькие, чтобы их можно было установить на дроны. Некоторые из них, такие, как AN/ZPY-5 VADER и IMSAR серии NSP, в настоящее время находятся на военной службе США.

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