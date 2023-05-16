"Больше современных датчиков для дронов и самолетов": спецназ нуждается в модернизации

В Пентагоне разохочивается программа модернизации беспилотников и самолетов, датчики которых требуют значительного обновления в условиях современных войн.

"Широкие возможности современной оптики и датчиков и меньше нагрузки на людей – вот ключ к модернизации армии", — заявил полковник ВВС Кен Кюблер на конференции SOF Week во Флориде, сообщает Defense News. По словам военного, программа модернизации, прежде всего, должна затронуть сферу беспилотников и самолетов.

Дроны во главе угла

Кроме того, Кюблер отметил, что для этих платформ критически важны безопасная передача данных и связь. Кибербезопасность должна быть в основе любой разработки с самого начала планирования и до реализации устройства. Особенно в модернизации безопасных датчиков нуждаются силы Командования специальных операций США (спецназ).

Что касается дронов, Кюблер сказал, что его ведомство в данный момент сосредоточено на снижении потребности в поддержке БПЛА со стороны человека. Он пояснил, что, несмотря на беспилотный аспект технологии дронов, это платформа все еще требует большого количества обслуживающего персонала. Например, для одного MQ-9 требуется до 200 человек персонала с учетом всей поддержки от обслуживания до полета.

Модернизация датчиков для военных дронов критически важна, говорят военные Фото: Минобороны США

Морская разведка

Следующие шаги модернизации включают в себя превращение "боевого корабля в главную платформу для Командования специальных операций ВВС США", сказал Кюблер. "Это действительно сложная инженерная задача", — добавил он.

В настоящее время командование изучает влияние работы в море на техническое и вспомогательное оборудование, в том числе влияние воды на планеры и способы обеспечения поддержки самолетов в море.

Офис Кюблера уже заключил контракт на программу Armed Overwatch, при этом организация выбрала L3Harris Technologies и Air Tractor в качестве победителей на производство самолета, который когда-то назывался AT-802U Sky Warden, но позже был переименован в OA-1K.

По этому контракту должно быть произведено до 75 одномоторных турбовинтовых самолетов Sky Warden на сумму до $3 млрд.

AT-802U Sky Warden глобально модернизируют и выпустят современную модель Фото: ВВС США

Инновационные датчики и лазерные системы

Что касается ударной части, командование провело испытания системы Advanced Precision Kill Weapon System от BAE Systems. Вооружение OA-1K будет включать 2,75-дюймовые ракеты с лазерным наведением в составе системы высокоточного поражения, ракеты AGM-114 и бомбу GBU-12 Paveway.

Главное, чтобы самолет имел модульную конструкцию, ведь спецназ хочет иметь возможность быстрой модернизации нужных датчиков и систем для различных миссий.

По его словам Кюблера, сейчас командование специальных операций имеет 16 контрактов и ожидает поставки первых самолетов в октябре.

Ракеты AGM-114 будут установлены на обновленный AT-802U Sky Warden (OA-1K) Фото: ВВС США

БПЛА будущего

Конечно, Командование сил спецопераций армии США уже засматривается на будущие технологии, особенно в сегменте беспилотных систем. Военное ведомство уже объединилось с Агентством перспективных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны по для совместно разработки программы X-Plane. Цель этой программы – создание беспилотников с неподвижным крылом по системе VTOL. Среди основных требований военных не только возможность аппарата вертикально взлетать и садиться, но и максимальная скорость полета на уровне 700 км/ч.

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