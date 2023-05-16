Авторы ChatGPT создадут новый ИИ: его код будет открыт для всех желающих

OpenAI готовит к выпуску новую языковую модель нейросети и позволит совершенствовать ее кому угодно.

Компания OpenAI готовится выпустить новую языковую модель с открытым исходным кодом для широкой публики, сообщает Reuters. Такая информация появилась у инсайдеров, но конкретных комментариев от представителей самой компании, которая является создательницей самого популярного в мире чат-бота ChatGPT пока не поступало.

Остается неизвестным, какими характеристиками будет обладать эта языковая модель. Будет ли она абсолютно отличаться от механизма ChatGPT или же частично копировать его устройство.

Создание и обучение языковых моделей – очень дорогая инициатива, которая в современных условиях может обойтись в несколько миллионов долларов. Зачем же OpenAI собирается устраивать этот "аттракцион невиданной щедрости" и создавать механизм LLM (Large Language Model – большой языковой модели) за свой счет, с учетом того, что обслуживание ChatGPT и так ей обходится недешево?

Если рассуждать логически, то за этим стоит желание компании и ее главного акционера (Microsoft) с помощью бесплатных инструментов получить бесплатную армию разработчиков, идеи и инновации которых в дальнейшем можно будет использовать в своих продуктах искусственного интеллекта.

В этом нет никакого обмана, ведь каждая из сторон остается с выгодой: разработчики по всеми миру получают доступ к коду готовой языковой модели от прославленной компании, "подкручивать" и совершенствовать ее для своих собственных целей, а сама OpenAI и Microsoft смогут пользоваться лучшими из их наработок в своих коммерческих продуктах.

Обычно, чтобы не возникало юридических казусов, такие продукты с открыты исходным кодом публикуются под одной из многочисленных лицензий для Open Source ПО. На сегодня их существует достаточно много, например MIT, GPL, BSD, Apache и т.д. Все они имеют свои нюансы и особенности. Самой популярной является лицензия GPL, но какую именно из них выберет OpenAI пока остается тайной.

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