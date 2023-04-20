На ChatGPT компании тратят $700 тысяч в день! Почему ИИ стоит так дорого?

ChatGPT отвечает на запросы пользователя 30-ю словами, что составляет примерно 1 цент за запрос. Однако чат-бот обслуживает около 10 млн запросов в день

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Запуск чат-бота ChatGPT перевернул ИТ-индустрию – на ИИ помешались буквально все: от ИТ-гигантов до простых пользователей. Однако несмотря на потенциальный Клондайк в виде будущей прибыли от сервисов на основе нейросетей пока что корпорациям, лидирующим на рынке ИИ, приходится буквально бросать деньги в топку. Фокус попробовал прикинуть, во сколько обходится бот своим разработчикам.

Сколько стоит ИИ

Назвать точную сумму не возьмется ни один эксперт, да и в самих корпорациях типа Microsoft или Google вам вряд ли ее назовут, ведь "цена" ИИ не статична. Она постоянно "плывет" в сторону расходов, куда включены не только стоимость обучения больших языковых моделей, но и зарплаты персонала, плата за повышение квалификации персонала, расходы на исследования в сфере ИИ, на ежедневное обслуживание и поточный апгрейд серверов и компьютеров для инфраструктуры нейросети.

Мало создать и обучить чат-бот, его еще нужно ежедневно поддерживать на уровне "железа". Фото: Иллюстративное фото

Сюда следует включить и все возрастающие расходы в связи с усовершенствованием языковых моделей, которые тоже требуют серверных мощностей и обслуживания.

Важно понимать, что обучение ИИ и его ежедневная поддержка – две разные величины. Обучение больших языковых моделей ChatGPT стоит десятки миллионов долларов, а операционные расходы (ежедневное поддержание функционала) всегда и в любом случае будет значительно выше, говорят эксперты.

Минимальная цена ChatGPT

В общем, точную цифру не назовет никто, однако некоторые специалисты все же осмеливаются. Например, по оценкам Тома Голдштейна, профессора компьютерных наук в университете Мэриленда, для запуска ChatGPT нужно не менее 5 видеокарт NVIDIA A100 с объемом памяти 80 Гб каждая, чтобы загрузить модель и текст.

Аренда каждой видеокарты A100 стоит около $3 в час на облачной платформе Azure от Microsoft. Это означает, что одно слово, сгенерированное чат-ботом, обходится примерно в $0.0003 доллара. Обычно ChatGPT отвечает на запросы пользователя 30 словами, что составляет примерно 1 цент за запрос.

Одна такая видеокарта NVIDIA A100 стоит не менее $10 тысяч. Фото: NVIDIA

Голдштейн также предположил, что ChatGPT обслуживает около 10 млн запросов в день, учитывая, что он привлек 1 млн пользователей за первые 5 дней работы. Это означает, что затраты на поддержание работы чат-бота составляют около $100 тыс. в день или $3 млн в месяц.

Следует отметить, что Голдштейн ведет подсчет сугубо по серверному времени и по "железу".

Максимальная цена ChatGPT

Другой эксперт, главный аналитик исследовательской фирмы SemiAnalysis Дилан Патель, считает, что Microsoft и Open AI тратят на ChatGPT около $700 тыс. в день, так как ИИ требует огромного количества вычислительной мощности для генерации ответов на запросы. Это в 7 раз больше, чем оценка Голдштейна. Возможно, Патель учитывал другие факторы, такие как параллелизация, утилизация и эффективность GPU, использование и модификация собственных серверов. Он отмечает, что сумму в $700 тыс. он прикинул для модели ChatGPT-3, а новая ChatGPT-4 обходится еще дороже.

И это действительно звучит логично, если вспомнить разницу между ChatGPT-3 и ChatGPT-4. Модель ChatGPT-4 имеет более 343 млрд параметров, в то время как модель ChatGPT-3 имеет 175 млрд параметров. Это означает, что ChatGPT-4 может обрабатывать больше информации и давать более разнообразные и сложные ответы, чем ChatGPT-3.

Наглядный пример эволюции возможностей ChatGPT.

Новый ChatGPT-4 был обучен на большем объеме данных, чем ChatGPT-3: 760 Гб данных у 4-ки против 570 Гб у третьей версии. Это означает, что ChatGPT-4 может понимать больше контекстов и доменов, чем ChatGPT-3.

Одно из самых значительных отличий между ChatGPT-3 и ChatGPT-4 — виды входных данных, которые они могут обрабатывать. ChatGPT-3 — это языковая модель, которая принимает только текстовые входные данные, тогда как ChatGPT-4 расширил свои возможности до принятия изображений, помимо текста.

И вот весь этот прогресс и новые возможности – стоят колоссальных денег, потому что кроме обучения чат-бот ежесекундно "крутится" на серверах, помогая нам с вами получать ответы на всевозможные вопросы.

Социальные затраты

Кроме денег самих корпораций за ИИ ежедневно платим мы с вами. Дело в том, что миллионы пользователей, число которых растет, обращаясь к чат-боту, или другим сервисам на основе ИИ, тем самым создают трафик и нагрузку на оборудование ЦОДов, которое нужно питать и охлаждать.

Ученые подсчитали, что каждый наш запрос к ChatGPT обходится в одну бутылку питьевой воды. Именно столько расходуется ресурсов для охлаждения ЦОДов и поддержания оптимальной влажности в помещениях. Кроме того, жидкость требуется для производства электроэнергии, которую потребляют ЦОД.

Выбросы СО2 от обучения модели ChatGPT-3 обогнали даже выбросы от автомобилей и самолетов. Фото: Stanford University

Когда ИИ начнет приносить прибыль?

Скорее всего, главную ставку Google, как всегда, делает на рекламу и тотальную ее персонификацию (правда свой чат-бот Bard они до сих пор разрабатывают). Microsoft, вероятно, планирует отбить вложения за счет продвижения рекламных услуг, улучшения поискового сервиса и привлечения новых корпоративных подписчиков на свои офисные продукты, в которые компания уже интегрировала уникальные возможности нейросетей..

Adobe недавно открыла всем желающим свой проект Adobe Firefly, с помощью которого можно бесплатно генерировать прекрасные изображения. Но, скорее всего, для Adobe ее нейросеть так же служит приманкой новых пользователей к своей известной линейке продуктов, которая получит функционал в виде искусственного интеллекта.

Популярный генеративный ИИ Midjourney теперь стоит минимум $10 в месяц. Фото: Скриншот

Сама Open AI взимает плату за профессиональное использование расширенного функционала ChatGPT. Другие проекты, например лаборатория Midjourney, так же просит денег за услуги своего генеративного ИИ. Впрочем, оплату за работу с нейросетью сейчас берут практически все проекты, достойные внимания.

Это, опять же, если мы говорим о конкретной прибыли конкретных компаний. Но в целом, для нас с вами, для социума, искусственный интеллект, по задумке создателей и ученых, должен стать новой ступенью в развитии человечества. Правда, каким будет это развитие, зависит пока что только от нас.