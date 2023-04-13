ИИ "выпивает" слишком много жидкости: каждый запрос человека к чат-боту обходится в бутылку воды

Ученые бьют тревогу, поскольку подсчитали, что обучение нейросетей требует огромных энергетических и ресурсных затрат, что негативно влияет на экологическую обстановку.

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Исследователи из Университетов Колорадо Риверсайд и Техас Арлингтон выяснили, что развитие искусственного интеллекта связано с огромным потреблением воды, сообщает Interesting Endineering.

В своем исследовании ученые подсчитали сколько H2O расходуется при обучении крупных ИИ-моделей, таких как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google. Большие лингвистические модели (LLM) обучаются на безе ЦОД (Центров обработки данных), которые затрачивают на свое функционирование огромное количество энергии и жидкости для своей работы. Вода используется для охлаждения компьютеров и поддержания оптимальной влажности в помещениях. Кроме того, жидкость требуется для производства электроэнергии, которую потребляют ЦОД.

Конечно, потребленная вода не исчезает из водного цикла, а возвращается в атмосферу через охладительные башни и затем снова оседает на землю. Однако это занимает гораздо больше времени, чем обычно, что вызывает дефицит жидкости и нарушает тонкий баланс.

Согласно исследованию, средний ЦОД использует около 3,8 литра воды на каждый киловатт-час энергии. Кроме того, не любая жидкость может быть использована для этой цели. Для предотвращения коррозии или развития бактерий, которые могут возникнуть при использовании морской воды, ЦОД получают жидкость из чистых источников пресной воды. Для контроля влажности в помещениях также необходима пресная вода.

Большие ЦОД, используемые для обучения ИИ-моделей, требуют столько H2O для охлаждения, что в случае с ChatGPT она могла бы заполнить охладительную башню атомной электростанции. Только для обучения ChatGPT потребовалось 700 тысяч литров воды.

Согласно исследованию, типичное взаимодействие пользователя с ChatGPT эквивалентно тому, что он выливает на землю большую бутылку пресной воды.

Исследователи беспокоятся, что все это потребление может нанести ущерб запасам жидкости, учитывая огромную популярность чат-ботов, особенно в свете прошлых засух в Европе и в США.

Ранее Фокус писал, что ученые подвели итоги 2022 и начала 2023 годов, чтобы выяснить, на какие аспекты жизни человека ИИ влиял негативно. Таких аспектов было не мало.