ШІ "випиває" занадто багато рідини: кожен запит людини до чат-бота обходиться у пляшку води

Вчені б'ють на сполох, оскільки підрахували, що навчання нейромереж потребує величезних енергетичних та ресурсних витрат, що негативно впливає на екологічну ситуацію.

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Дослідники з Університетів Колорадо Ріверсайд та Техас Арлінгтон з'ясували, що розвиток штучного інтелекту пов'язаний із величезним споживанням води, повідомляє Interesting Endineering.

У своєму дослідженні вчені підрахували, скільки H2O витрачається при навчанні великих ШІ-моделей, таких як ChatGPT від OpenAI та Bard від Google. Великі лінгвістичні моделі (LLM) навчаються на безе ЦОД (Центрів обробки даних), які витрачають на своє функціонування величезну кількість енергії та рідини для своєї роботи. Вода використовується для охолодження комп'ютерів та підтримки оптимальної вологості у приміщеннях. Крім того, рідина потрібна для виробництва електроенергії, яку споживають ЦОД.

Звичайно, спожита вода не зникає з водного циклу, а повертається в атмосферу через охолоджувальні вежі та знову осідає на землю. Однак це займає набагато більше часу, ніж зазвичай, що спричиняє дефіцит рідини та порушує тонкий баланс.

Згідно з дослідженням, середній ЦОД використовує близько 3,8 літра води на кожну кіловат-годину енергії. Крім того, не будь-яка рідина може бути використана для цієї мети. Для запобігання корозії або розвитку бактерій, які можуть виникнути під час використання морської води, ЦОД одержують рідину з чистих джерел прісної води. Для контролю вологості в приміщеннях також потрібна прісна вода.

Великі ЦОД, що використовуються для навчання ШІ-моделей, вимагають стільки H2O для охолодження, що у випадку ChatGPT вона могла б заповнити охолоджувальну вежу атомної електростанції. Тільки для навчання ChatGPT знадобилося 700 тисяч літрів води.

Згідно з дослідженням, типова взаємодія користувача з ChatGPT еквівалентна тому, що він виливає на землю велику пляшку прісної води.

Дослідники турбуються, що все це споживання може завдати шкоди запасам рідини, враховуючи величезну популярність чат-ботів, особливо у світлі минулих посух у Європі та США.

Раніше Фокус писав, що вчені підбили підсумки 2022 та початку 2023 років, щоб з'ясувати, на які аспекти життя людини ШІ впливав негативно. Таких аспектів було чимало.