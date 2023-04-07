Криминал, возможная безработица и ухудшение экологии: чем еще запомнился ИИ в 2022-2023 годах

Исследователи из Стенфорда подвели итоги 2022 и начала 2023 годов, изучив так называемый "Индекс ИИ", судя по которому искусственный интеллект стал причиной больших изменений в социуме и далеко не всегда влиял на человечество положительно.

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Индекс ИИ ежегодно составляется группой независимых экспертов из академических и отраслевых кругов, занимающихся внедрением и разработкой нейросетей. Вместе с учеными из Стэндфордского института искусственного интеллекта они отслеживают и оценивают прогресс ИИ с самых разных точек его влияния на политику, экономику, экологию и социум.

Фокус знакомит своих читателей с тем, каковы были результаты внедрения ИИ во всех сферах нашей жизни и к чему они привели. К сожалению, повсеместное использование нейросетей не всегда был положительным, а становилось причиной больших проблем.

Из-за ИИ ухудшилась экология

По данным результатов научного исследования, за последние три года большие языковые модели (LLM, Large Language Model к которым относится ChatGPT, например) стали очень активно развиваться. Большие языковые модели состоят из нейронной сети с огромным количеством параметров для обучения на больших объемах информации. Модель GPT-2, выпущенная в 2019 году и считающаяся первой большой языковой моделью, имела 1,5 миллиарда параметров и стоила примерно $50 000 для обучения.

Большие языковые модели продолжают масштабироваться по размеру и стоимости. Фото: Stanford University

Всего три года спустя появилась модуль PaLM от компании Google с 540 миллиардами параметров и стоимостью около 8 миллионов долларов. Он сделал обучение LLM более быстрым за счет взаимодействия множества компьютеров в одной сети.

После оглушающего успеха ChatGPT от OpenAI огромное количество ИТ-компаний по всему миру стали активно разрабатывать и внедрять свои системы ИИ. Конечно, Open AI не была первой в этом процессе – нейросети разрабатывались и до нее. Но именно Open AI стала причиной социального помешательства на теме искусственного интеллекта, заинтересовав этим узким сегментом ИТ массы обывателей.

Самым неэкологичным, по данным специалистов, стало обучение модели GPT-3. Фото: Stanford University

Крупнейшие ИТ-корпорации не могли пропустить этот тренд и по всему миру работа над ИИ стала одним из главных направлений. В результате обучение ИИ потребовало огромных энергозатрат. ЦОДы (Центры обработки данных) буквально закипели от нагрузок, а значит повысились объемы выбросов СО2 в результате сжигания угля или газа поставщиками энергии.

Самым неэкологичным, по данным специалистов, стало обучение модели GPT-3, но даже относительно более эффективная модель BLOOM затратила 433 МВтч энергии для обучения, чего было бы достаточно для энергоснабжения обычного американского дома в течение 41 года.

Если развитие ИИ продолжиться в ускоренном темпе, а к этому все и идет, то энергозатраты и последующий за ними выброс СО2 будет только увеличиваться. Сюда следует включить и энергозатраты от использования ИИ пользователями по всему миру, ведь они тоже создают нагрузку на ЦОДы. Однако, некоторые крупные ИТ-компании (Microsoft, Google, Apple и Meta), заявили о своих целях достичь нулевого или отрицательного углеродного следа для своих ЦОДов к 2030 году.

Волны фейков от ИИ

В социальном аспекте использование ИИ стало причиной нескольких волн дезинформации и фейков. Конечно, сами нейросети в этом не виноваты, но они стали доступным инструментом для использования злоумышленниками всех мастей.

Согласно репозиторию инцидентов с ИИ их количество увеличилось в 26 раз по сравнению с предыдущими годами. Просматривая ленты новостей вы так или иначе почти ежедневно столкнетесь с упоминанием ИИ в различных инцидентах.

Фейки, хакерские инструменты и дезинформация: этим запомнился ИИ в 2022 году Фото: Getty

Из самых громких многие вспомнят дипфейк капитуляцию Владимира Зеленского, многочисленные аварии беспилотных автомобилей Tesla под управлением ИИ, утечку данных через ChatGPT, использование чат-ботов для создания фейковых новостей. Из последних можно упомянуть скандал с "фотографиями" Папы Римского в пуховике и ареста Дональда Трампа, которые сгенерировали пользователи нейросети Midjourney. Кроме того, нейросети активно стали использовать хакеры и не только для написания зловредных программ, но и составления фишинговых сообщений.

ИИ как потенциальная причина безработицы

Пока еще у ученых нет примеров того, чтобы искусственный интеллект негативно повлиял на сокращение рабочих мест, но эксперты уже отмечают потенциальную опасность этого. В качестве аргументов ученые приводя данные, согласно которым внедрение ИИ стало причиной взрывной роботизации по всей планете. Внедрение роботов на производстве выросло на 31% по всему миру.

Особенно это заметно в Китае, который обогнал в этом сегменте Японию – признанного лидера внедрения роботизированных систем. Причем именно в Китае было установлено больше всего роботов, чем во всем остальном мире вместе взятом, и сегодня на страну приходится 51,8% всех промышленных роботизированных установок. Все это рано или поздно приведет к сокращению вакансий на предприятиях, а значит и рабочих мест.

Внедрение ИИ грозит перекосом на рынке труда Фото: Stanford University

С другой стороны, осознание огромных перспектив применения ИИ привлекает в индустрию новоиспеченных докторов наук в области искусственного интеллекта. Выросла популярность и количество вакансий на должности экспертов по работе с ИИ, а так же нейросетями. Например, в Калифорнии больше всего вакансий, связанных именно с ИИ (142 154), за ней следуют Техас (66 624) и Нью-Йорк (43 899).

Если процесс внедрения ИИ в экономическую и производственную сферу пойдет неравномерно, то человечество ожидает перекос: безработица на рынке физического труда и недостаток специалистов ИТ-технологий.

Положительный эффект ИИ

Конечно, развитие нейросетей сыграло и свою положительную роль во влиянии на социум. В этом аспекте ученые отмечают не только удобство и новые сервисы для пользователей, но и большие положительные социальные сдвиги, которые произошли в 2022 году за счет популяризации ИИ.

Например, все больше женщин стали поступать в университеты технической и компьютерной направленности. Процент женщин среди выпускников бакалавриата компьютерных наук вырос до 22,3%. Все больше женщин нанимают на факультеты информатики и хотя среди профессорско-преподавательского состава североамериканских университетов по-прежнему преобладают мужчины, доля женщин в настоящее время достигла нового максимума в 30,2%.

Все больше женщин идут обучаться ИТ-технологиям благодаря распространению ИИ Фото: Stanford University

Власти многих стран так же стали интересоваться нейросетями в аспекте законодательства. Осознав, что будущее неразрывно связанно с последующим повсеместным внедрением искусственного интеллекта законодательные органы 127 стран приняли 37 законов, содержащих этот термин. США возглавили список, приняв девять законов, за ними следуют Испания (5) и Филиппины (4).

В целом, подытоживая данные своего исследования, ученые Стенфорда отмечают, что ИИ неминуемо изменит и уже меняет нашу жизнь, а то, какими будут эти изменения, все еще зависит от нас.

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