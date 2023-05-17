За российского хакера предлагают $10 млн: что он натворил и чем он опасен

Госдеп надеется на поимку киберпреступника и уже объявил его в розыск.

Госдепартамент США предлагает награду в $10 млн любому, кто поможет в поимке особо опасного хакера Михаила Матвеева, сообщает Европейська правда. Соединенные штаты обвиняют его в совершении или участии в совершении большого количества кибератак на критическую инфраструктуру США и важные объекты других стран мира.

Заявление о вознаграждении обнародовал представитель Госдепа Мэтью Миллер. США регулярно финансово мотивируют пособников и членов криминальных организаций или кибергруппировок к сотрудничеству и сдаче разыскиваемых лиц по программе TOCRP — борьбы с трансграничной организованной преступностью.

Российский хакер Михаил Матвеев, которого разыскивает США Фото: Соцсети

Этого гражданина России считают причастным к множеству атак с помощью вируса-вымогателя против критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов страны. Министерство юстиции уже выдвинуло несколько обвинений протии Матвеева в Округе Колумбия и Округе Нью-Джерси. Так же на этого хакера наложены финансовые санкции на территории США.

Любой, кто знаком с Матвеевым и знает о его местонахождении, может обратиться в ФБР согласно особой инструкции и начать сотрудничать с правоохранительными органами США, чтобы после поимки киберпреступника получить огромную награду.

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