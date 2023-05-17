Фермер с помощью дрона ищет мины на полях: как ему это удается (видео)
Квадрокоптер Autel EVO II оборудованный тепловизором помогает мужчине находить боеприпасы.
В селе Лебяжье, что на Харьковщине, местный фермер Геннадий Гончаров взял в свои руки решение проблемы с заминированными полями после того, как из области выбили российских оккупантов, сообщает Суспільне Харків. Для этого он приобрел современный дрон Autel EVO II оборудованный тепловизором. Это не дешевое удовольствие – цена квадрокоптера стартует с 70 тысяч гривен без учета дополнительного оборудования.
По словам Геннадия, в его владении находится около 500 гектаров полей для выращивания пшеницы, и обследовать всю территорию вручную займет огромное количество времени и сил ГСЧС. Поэтому для решения проблемы пришлось задействовать собственный дрон.
Управлять квадрокоптером фермер научился сам используя пособия и видеоуроки из интернета. Геннадий утверждает, что тепловизор помогает увидеть ему все неестественные элементы в земле.
Гончаров говорит, что лучше искать опасные предметы с помощью дрона и потом сообщать в ГСЧС, чем самому вручную пытаться их подбирать, ведь из-за такой неосторожности в области уже погибли двое его коллег-фермеров.
В свою очередь начальник части Межрегионального центра гуманитарного разминирования Игорь Овчарук говорит, что саперы ежедневно получают от местных жителей от 20 до 50 заявок.
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