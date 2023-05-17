Спутник размером с коробку для салфеток передал данные в 400 раз быстрее Starlink

Устройство лазерной связи продемонстрировало скорость передачи в 200 Гбит/с.

Спутник TBIRD (TeraByte InfraRed Delivery), запущенный NASA, продемонстрировал скорость оптической связи "космос-Земля" на уровне 200 Гбит/с, говорится на сайте агентства. Орбитальная система лазерной связи удвоила скорость передачи информации, по сравнению с показателями прошлого года.

Оптическая связь нового типа способна передавать гораздо больше информации, чем традиционные системы космической связи. Космическое агентство хочет протестировать эту технологию с тем, чтобы потом использовать во время миссии Artemis II, запланированной на 2024 год. Известно, что в ходе миссии астронавты должны высадиться на Луну. При помощи космического интернета они смогут транслировать видео в режиме реального времени в хорошем качестве.

Спутник лазерной связи TBIRD

В ходе недавних испытаний спутник TBIRD передал 3,6 Тб данных в течение 6 мин. Имея скорость сигнала в 200 Гбит/с, астронавты получат возможность отправить на Землю тысяч часов HD-видео.

Система TBIRD была запущена в космос в мае прошлого года на борту SpaceX Transporter-5 на ракете Falcon 9. Примерно через месяц, в июне 2022 года, система передала данные на наземную станцию со скоростью 100 Гбит/с. Ученые НАСА считают, что не только искусственный интеллект, но и лазерная связь поможет в будущем сделать множество научных открытий.

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