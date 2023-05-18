Танк Challenger 3 дадут военным в виде симулятора: зачем это нужно (фото)

Танкисты будут тренироваться при помощи специальных тренажеров, имитирующих кабины танков Challenger 3 и бронемашин Boxer.

Компания Elbit Systems UK (Великобритания) подписала контракт с Минобороны Великобритании, согласно которому она обязуется поставить тренажеры наземного маневрирования (GMST) для бронемашин Boxer и танков типа Challenger 3. Об этом говорится на сайте компании.

Контракт на сумму $71 млн был заключен в рамках проекта британской армии Vulcan. Согласно его условиям, разработчики в течение трех лет поставят симуляторы Boxer и "Челленджер 3", а потом в течение девяти лет обязуются их обслуживать.

Тренажеры для танкистов от Elbit Systems Фото: Elbit Systems

В первую очередь Elbit Systems UK обязуется разработать и передать военным симулятор новой мотопехотной машины британской армии – Boxer, а позже — Challenger 3. Под симулятором в данном случае стоит понимать комплексный платформенный тренажер, отвечающий требованиям как коллективного, так и индивидуального обучения. По сути, это будет кабина с цифровой системой, имитирующей управление танком и бронемашиной.

Симулятор кабины танка Челленджер 3

Что известно о танке Challenger 3

Танк основан на модели Challenger 2. Отличается он тем, что имеет башню другого типа и улучшенный корпус. Также, в отличие от Challenger 2, он оборудован не нарезной 120-мм пушкой L30A1, а 120-мм гладкоствольной пушкой L55A. Танк получил от инженеров комплекс активной защиты Trophy, новую броню, более мощный двигатель, трансмиссию и оптические приборы.

Фото: Elbit Systems

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