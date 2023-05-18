Дрон ВСУ уничтожил российский гранатомет, забросав его боеприпасами (видео)

Инцидент произошел в Донецкой области.

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Морские пехотинцы ВСУ обнаружили стационарную огневую позицию АГС и атаковали ее при помощи ударного дрона. Видео отработки по цели они выложили на соцсетях.

"Экипаж первого батальона 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского обнаружил и отработал по позиции вражеского АГС в Донецкой области", — говорится в сообщении.

На видео видно, как БПЛА сбрасывает несколько гранат, после чего происходит череда взрывов, один из которых, судя по клубам дыма, был самым мощным. Из этого можно сделать вывод, что беспилотник попал точно в цель.

Известно, что аббревиатура АГС означает "автоматический гранатомет на станке". Его разработали еще в советское время. Он являет собой гранатомет, установленный на треножный станок, оснащается прицелом с подсветкой, чтобы иметь возможность вести огонь в ночное время.

Технические характеристики гранатомета:

Боеприпасы: ВОГ-17, ВОГ-17М, ВОГ-30, ВУС-17, ВУС-30

Радиус поражения: 7 м

Боекомплект: 87 выстрелов

Скорость полета гранаты: 185 м/c

Прицельная дальность: 1 730 м

Скорострельность: 400 выстрелов в минуту

Калибр: 30 мм

Гранатомет типа АГС российской армии

Ранее мы сообщали о том, что в руки защитников Украины попал российский дрон-разведчик SuperCam. Он оснащен множеством камер и может вести разведку и наблюдение ночью и в плохую погоду. Судя по всему, БПЛА не поврежден.