Дрон ЗСУ знищив російський гранатомет, закидавши його боєприпасами (відео)

Інцидент стався на Донеччині. БПЛА поцілив по позиції ВС РФ.

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Морські піхотинці ЗСУ виявили стаціонарну вогневу позицію АГС та атакували її за допомогою ударного дрона. Відео роботи по цілі вони виклали на соцмережах.

"Екіпаж першого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського виявив і відпрацював по позиції ворожого АГС у Донецькій області", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як БПЛА скидає кілька гранат, після чого відбувається низка вибухів, один з яких, судячи з клубів диму, був найпотужнішим. З цього можна зробити висновок, що безпілотник потрапив точно в ціль.

Відомо, що абревіатура АГС означає "автоматичний гранатомет станковий". Його розроблено ще за радянських часів. Такий гранатомет має підставку-триногу, оснащується прицілом з підсвіткою, щоб мати можливість вести вогонь вночі.

Технічні характеристики гранатомета:

Боєприпаси: ВОГ-17, ВОГ-17М, ВОГ-30, ВУС-17, ВУС-30

Радіус ураження: 7 м

Боєкомплект: 87 пострілів

Швидкість польоту гранати: 185 м/с

Прицільна дальність: 1 730 м

Швидкострільність: 400 пострілів/хвилина

Калібр: 30 мм

Гранатомет типу АГС російської армії

Раніше ми повідомляли про те, що до рук захисників України потрапив російський дрон-розвідник SuperCam. Він оснащений безліччю камер і може вести розвідку та спостереження вночі та в погану погоду. Зважаючи на все, БПЛА не пошкоджений.