В РФ хотят создать прототип двигателя для дронов "в 5 раз мощнее", чем прошлогодний

В Ростехе озвучили планы об установке с "уникальной системой автоматического управления".

Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в состав госкорпорации Ростех, заявила о планах создать демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ) мощностью 500 кВт, говорится на сайте.

Там утверждают, что в будущем двигателем оснастят БПЛА, вертолеты и даже самолеты. По сути, пока речь идет о прототипе, однако уже утверждается, что он будет "в 5 раз мощнее" установки, которую год тому назад презентовало предприятие "ОДК-Климов".

Концепт будет состоять из авиационного газотурбинного двигателя ВК-650, электрогенератора, 2-х электродвигателей и "уникальной системы автоматического управления". В чем уникальность системы, не поясняется.

В прошлом году предприятие тоже сделало прототип ГСУ мощностью 100 кВт, и на его базе теперь будут создавать двигатель на 500 кВт. Однако ничего не говорится о массовом производстве аппаратов.

В пресс-релизе упоминают, что такие двигатели помогут экономить топливо, повысят безопасность полетов, сделают возможным взлет с небольших взлетно-посадочных полос, повысят маневренность БПЛА и других летательных аппаратов, вроде вертолетов, самолетов и даже аэротакси. На данный момент "демонстратор" ГСУ существует только в виде 3D-модели.

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