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Диджитал Российско-украинская война

Дроны "Боец 75" и "Боец 40": в РФ заявили о новых БПЛА, которые отправят на фронт

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Фото: Скриншот | Российский складной дрон Боец 75

Как обычно, российские инженеры уверяют, что у данных беспилотников "аналогов нет".

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Российское предприятие "Связь Спецзащита", участник Сколково, в ходе выставки HeliRussia, которая проходит в Москве (РФ), продемонстрировала свой БПЛА под названием "Боец 75", сообщает ТАСС.

Дон называют "портативным складным". ТАСС пишет, что он уже якобы тестируется и применяется на войне в Украине. Представитель компании-разработчика Дмитрий Зубарев сказал в комментарии, что данный дрон "не имеет аналогов", аргументируя тем, что аналогов он "пока что не видел".

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дрон Боец 40

По его словам, БПЛА "Боец 75" в качестве полезной нагрузки способен нести не только боеприпас, но и камеру. Также он назвал беспилотник "отличной заменой аппарату DJI Mavic 3". Зубарев отметил, что если сложить дрон, то он поместится в коробку размером с лист А4, поэтому его можно переносить в рюкзаке. Также он добавил, что на фронт компания передала 10 донов "Боец 75". Чтобы собрать устройство, понадобится 5-10 минут, добавил спикер.

Также "Связь Спецзащита" на выставку привезла и БПЛА "Боец 40". Он тоже позиционируется как боевой и имеет модификацию FPV, что означает, что оператор видит все, что снимает камера БПЛА, так, будто сам находится в том месте, где и аппарат. На счет этого продукта, в компании сообщали, что он может нести боеприпас весом 2,5 кг, а его дальность полета составляет 12 км. Спикер упомянул модель "Боец-7", предназначенную исключительно для разведки.

Ранее мы сообщали о том, что украинские солдаты смогли при помощи БПЛА уничтожить гранатомет ВС РФ.