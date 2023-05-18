Дрони "Боєць 75" та "Боєць 40": у РФ заявили про нові БПЛА, які відправлять на фронт
Як завжди, російські інженери запевняють, що ці безпілотники "не мають аналогів".
Російське підприємство "Зв'язок Спецзахист", учасник Сколково, під час виставки HeliRussia, що проходить у Москві (РФ), продемонструвало свій БПЛА під назвою "Боєць 75", повідомляє ТАРС.
Дон називають "портативним складним". ТАРС пише, що він уже нібито тестується та застосовується на війні в Україні. Представник компанії-розробника Дмитро Зубарєв сказав у коментарі, що цей дрон "не має аналогів", аргументуючи тим, що аналогів він "поки що не бачив".
За його словами, БПЛА "Боєць 75" в якості корисного навантаження здатен нести не тільки боєприпас, а й камеру. Також він назвав безпілотник "хорошою заміною апарату DJI Mavic 3". Зубарєв зазначив, що якщо скласти дрон, він поміститься в коробку розміром з лист А4, тому його можна переносити в рюкзаку. Також він додав, що на фронт компанія передала 10 донів "Боєць 75". Щоб зібрати пристрій, знадобиться 5-10 хвилин, додав речник.
Також "Зв'язок Спецзахист" на виставку привіз і БПЛА "Боєць 40". Він також позиціонується як бойовий і має модифікацію FPV, що означає, що оператор бачить все, що знімає камера БПЛА, так, ніби сам знаходиться в тому місці, де й апарат. На рахунок цього продукту у компанії повідомили, що він може нести боєприпас вагою 2,5 кг, а його дальність польоту становить 12 км. Спікер згадав і модель "Боєць-7", призначену виключно для розвідки.
Раніше ми повідомляли про те, що українські солдати змогли за допомогою БПЛА знищити гранатомет ЗС РФ.