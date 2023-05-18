Инженеры показали подводного робота Sparus II: для чего он может пригодиться (фото)

Автономная мини-субмарина оснащена различными полезными датчиками для научных изысканий и промышленного инспектирования.

Компания IQUA Robotics представила свой автономный подводный аппарат (АПА) Sparus II, сообщает Navy Recognition. Это легкий и маневренный аппарат, способный работать на глубине до 200 метров и выполнять различные задачи в области безопасности, промышленности, науки и образования.

Sparus II имеет торпедообразную форму для эффективной гидродинамики и улучшения автономности. Программный модуль АПА основан на открытой архитектуре, основанной на ROS (системе операционных систем роботов), что позволит адаптировать и программировать его по желанию заказчика.

Подводный аппарат оснащен трех осевым инерциальным измерительным блоком (ИИБ), доплеровским логом (ДЛ), датчиком давления, GPS и системами связи по Wi-Fi и Ethernet. Энергосистема робота состоит из литий-ионной батареи емкостью 1,9 кВт-ч, которая обеспечивает до 10 ч работы.

Основные теххарактеристики Sparus II Фото: Соцсети

В Sparus II можно установить множество полезных датчиков, камер, манипуляторов и другого оборудования для более эффективного использования в научных и промышленных миссиях. Например, АПА станет удобным инструментом для картографии дна, инспекции трубопроводов, обследования коралловых рифов, поиска и обнаружения объектов, сбора проб воды и других задач.

Компания IQUA Robotics является лидером в области разработки и производства АПА для научных и промышленных целей. Она была основана в 2016 году как проект Университета Жироны (Испания). Компания предлагает не только Sparus II, но и другие АПА, такие как Girona 500 и Girona 1000.

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