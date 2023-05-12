Подводный дрон NemoSens погружается на 300 м для разведки и наблюдения: характеристики

Это уникальное устройство, которое может решать разнообразные задачи в сфере подводной разведки и наблюдения.

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На выставке вооружений DEFЕА 2023 компания RTSYS продемонстрирует свой новый автономный подводный аппарат NemoSens, сообщает Navy Recognition.

Этот небольшой и легкий аппарат можно запустить с любой платформы, в том числе ручным способом. NemoSens имеет дальность до 20 км и время работы до 10 ч. Габариты автономного аппарата компактны: длина 895 мм, диаметр 124 мм, вес менее 9 кг. Подводный беспилотник оборудован современными датчиками, такими как сонар, гидрофон, камера и магнитометр. Он может передавать данные в режиме реального времени или хранить их на бортовой памяти для дальнейшей обработки.

Кроме того, легкая и модульная конструкция беспилотника в сочетании с открытой архитектурой LINUX позволяет пользователям разрабатывать собственный алгоритм навигации для большей гибкости использования.

NemoSens может применяться для различных целей, таких как разведка морского дна, обнаружение и классификация подводных объектов, мониторинг окружающей среды и поддержка подводных операций. Аппарат имеет высокую степень автономности и может самостоятельно планировать свой маршрут и принимать решения в зависимости от ситуации.

Компания RTSYS является одним из лидеров в области подводных систем и технологий. Она предлагает широкий спектр продуктов и услуг для военных и гражданских клиентов по всему миру.

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