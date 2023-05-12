Підводний дрон NemoSens занурюється на 300 м для розвідки та спостереження: характеристики

Це унікальний пристрій, який може здійснювати різноманітні завдання у сфері підводної розвідки та спостереження.

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На виставці озброєнь DEFЕА 2023 компанія RTSYS продемонструвала свій новий автономний підводний апарат NemoSens, повідомляє Navy Recognition.

Цей невеликий і легкий апарат можна запустити з будь-якої платформи, зокрема вручну. NemoSens має дальність до 20 км та час роботи до 10 год. Габарити автономного апарату компактні: довжина 895 мм, діаметр 124 мм, вага менше ніж 9 кг. Підводний безпілотник обладнаний сучасними датчиками, такими як сонар, гідрофон, камера та магнітометр. Він може передавати дані в режимі реального часу або зберігати їх на бортовій пам'яті для подальшої обробки.

Крім того, легка та модульна конструкція безпілотника у поєднанні з відкритою архітектурою LINUX дозволяє користувачам розробляти власний алгоритм навігації для більшої гнучкості використання.

NemoSens може застосовуватися для різних цілей, таких як розвідка морського дна, виявлення та класифікація підводних об'єктів, моніторинг навколишнього середовища та підтримка підводних операцій. Апарат має високий рівень автономності й може самостійно планувати свій маршрут та ухвалювати рішення залежно від ситуації.

Компанія RTSYS є одним із лідерів у галузі підводних систем та технологій. Вона пропонує широкий спектр продуктів та послуг для військових і цивільних клієнтів по всьому світу.

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