Два пропущенных: дроны-камикадзе ВСУ взорвали БМП-3 вместе с оккупантами

Российские солдаты неосмотрительно высунулись из люков и не успели спрятаться перед атакой БПЛА.

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных Запорожцев с помощью дронов камикадзе уничтожили российскую БМП-3 на передовой. Пресс-служба подразделения поделилась видеозаписью в Facebook.

Боевая машина оккупантов ехала по проселочной дороге у лесополосы, когда ее заметили операторы беспилотников ВСУ: пока один из них наблюдал со стороны, второй отправился в атаку. FPV-дрон с кумулятивным зарядом вылетел навстречу БПМ, врезался в башню и взорвался.

В ролике можно заметить, что российские военные в этот момент выглядывали из открытых люков, поэтому наверняка пострадали от взрыва. После удара БМП-3 остановилась на развилке, внутри начался пожар. Бойцы 72-й бригады на этом не остановились и нанесли еще два удара беспилотниками: один пришелся мимо, за корму машины, но второй попал прямо в цель, и она сгорела дотла вместе с боеприпасами.

Экипаж БМП-3 выглядывает из люков перед атакой дрона ВСУ Фото: Скриншот

Telegram-канал "Белоцерковской волонтерской группы", посвященный применению самодельных дронов-камикадзе TORO пишет, что ВСУ уничтожили БМП-3, показанную на видео, именно такими БПЛА. Еще беспилотники 72-й ОМБр повредили российский многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ, экипаж которого пытался в спешке убежать, но безуспешно. По информации волонтеров, помимо бронетехники, ВС РФ потеряли как минимум шесть человек личного состава.

Представитель "Белоцерковской волонтерской группы" Юрий Москаленко отметил в Facebook, что дроны TORO поставляются 72 ОМБр, 28 ОМБр, 93 ОМБр, 14 ОМБр, 59 ОМБр, а также подразделениям ГУР и СБУ. Инженеры усовершенствуют БПЛА, чтобы увеличить их точность, дальность полета и грузоподъемность.

Дрон-камикадзе TORO украинского производства Фото: Telegram

Ранее писали, как украинский дрон-камикадзе "Пегас" поразил российскую БМП в прифронтовом населенном пункте. Беспилотник с кумулятивным боеприпасом догнал боевую машину и врезался в башню, взорвавшись при ударе.

Писали также, как дрон-камикадзе протаранил БМП оккупантов на передовой. Российские солдаты становили бронетехнику на обочине дороги и оставили открытыми люки, в один из них и залетел ударный БПЛА.