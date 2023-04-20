Минус БМП: дрон-камикадзе протаранил технику оккупантов на передовой (видео)

Российские военные остановили два броневика на обочине дороги и вылезли наружу, неосмотрительно оставив люки открытыми.

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Украинский дрон-камикадзе атаковал российскую боевую машину пехоты на передовой. Видеозапись налета опубликовал Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

В ролике видно, как FPV-беспилотник с позывным "LOM" летел над дорогой, выискивая цели под управлением оператора ВСУ. Сначала он заметил военный грузовик ВС РФ и уже было развернулся для атаки, но затем нашел цель подороже — две БМП, которые расположились на обочине дороги.

Дрон-камикадзе сделал вираж, отлетел на значительное расстояние от броневиков, а затем разогнался и врезался в один из них, после чего взорвался. Судя по видеозаписи, летательный аппарат нанес удар очень близко от открытого люка, быть может, даже залетел внутрь. Стоит отметить, что рядом с БМП ходили российские солдаты, которые могли получить травмы или даже погибнуть в результате взрыва.

Ранее писали, как украинские дроны массово уничтожают бронетехнику ВС РФ, в том числе дорогостоящие танки с динамической защитой. ВСУ используют для этого коммерческие коптеры, переделанные для сброса гранат, а также самодельные FPV-дроны, начиненные взрывчаткой. Чаще всего жертвами БПЛА становится техника, которую россияне бросили на поле боя — их удары добивают танки и бронетранспортеры, лишая оккупантов возможности их отремонтировать и вернуть в строй. Благодаря этому ВС РФ не могут восстановить свои потери.

Накануне писали, что бойцы 59-й ОМПБр ВСУ уничтожают технику ВС РФ самодельными дронами "Мольфар". Небольшие коптеры за $400 оснащаются мощными боеприпасами весом 1 кг, которые поражают оккупантов под управлением операторов из ударной роты БПЛА "Птицы Мадяра".

Украинские военные показали, как дрон ВСУ разнес блиндаж оккупантов под БТР. Россияне пытались спрятаться под уничтоженной техникой, но оператор БПЛА-камикадзе выследил укрытие и нанес меткий удар.