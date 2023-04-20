Мінус БМП: дрон-камікадзе протаранив техніку окупантів на передовій (відео)

Російські військові зупинили два броньовики на узбіччі дороги і вилізли назовні, необачно залишивши люки відкритими.

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Український дрон-камікадзе атакував російську бойову машину піхоти на передовій. Відеозапис нальоту опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

У ролику видно, як FPV-безпілотник із позивним "LOM" летів над дорогою, вишукуючи цілі під керуванням оператора ЗСУ. Спочатку він помітив військову вантажівку ЗС РФ і вже було розвернувся для атаки, але потім знайшов мету дорожче — дві БМП, які розташувалися на узбіччі дороги.

Дрон-камікадзе зробив віраж, відлетів на значну відстань від броньовиків, а потім розігнався і врізався в один із них, після чого вибухнув. Судячи з відеозапису, літальний апарат завдав удару дуже близько від відкритого люка, можливо, навіть залетів усередину. Варто зазначити, що поряд із БМП ходили російські солдати, які могли отримати травми чи навіть загинути внаслідок вибуху.

Раніше писали, як українські дрони масово знищують бронетехніку ЗС РФ, зокрема дорогі танки із динамічним захистом. ЗСУ використовують для цього комерційні коптери, перероблені для скидання гранат, а також саморобні FPV-дрони, начинені вибухівкою. Найчастіше жертвами БПЛА стає техніка, яку росіяни кинули на поле бою — їхні удари добивають танки та бронетранспортери, позбавляючи окупантів можливості їх відремонтувати та повернути до ладу. Завдяки цьому ЗС РФ що неспроможні відновити свої втрати.

Напередодні писали, що бійці 59-го ОМПБр ЗСУ знищують техніку ЗС РФ саморобними дронами "Мольфар". Невеликі коптери за $400 оснащуються потужними боєприпасами вагою 1 кг, які вражають окупантів під керуванням операторів ударної роти БПЛА "Птахи Мадяра".

Українські військові показали, як дрон ЗСУ розніс бліндаж окупантів під БТР. Росіяни намагалися сховатися під знищеною технікою, але оператор БПЛА-камікадзе вистежив укриття і завдав влучного удару.