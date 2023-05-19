Появился ноутбук без экрана, как в фантастических фильмах: что это за диковинка (видео)

Spacetop — первый ноутбук, который оснащен очками виртуальной реальности и совсем не имеет дисплея.

Компания Sightful представила ноутбук Spacetop, который не имеет привычного всем экрана, сообщает PC World. Вместо этого он использует прозрачный трехмерный дисплей, который позволяет пользователю взаимодействовать с ноутбуком.

Конечно, в качестве трехмерного дисплея используются VR-очки, которые позволят создать вам столько рабочих пространств, сколько вам нужно. Все они наверняка поместятся на площади в 100 дюймов, которую сможет сгенерировать виртуальная гарнитура.

Никто кроме вас не увидит виртуальные экраны Фото: Соцсети

Кстати, любители VR-гарнитур оценят, что очки Spacetop поддерживают межзрачковое расстояние от 56 мм до 70 мм, так как ширина глаз у людей разная. А проблему пользователей с плохим зрением компания решила с помощью индивидуального подхода: заказчику нужно прислать характеристики своих обычных очков и компания сделает виртуальную гарнитуру согласно диоптриям клиента.

Что касается технических характеристик, то ноутбук создан как бизнес-инструмент с оптимизированным процессором Arm, операционной системой AOSP (Android с открытым исходным кодом) и, конечно же, специальной гарнитурой.

Ноутбук выглядит как обычно, но только без дисплея

Спецификации включают 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти и самые современные беспроводные модули. Вы также получаете веб-камеру с разрешением 2560 × 1920, что немного лучше, чем у других ноутбуков, а также сканер отпечатков пальцев. Есть даже пара портов USB-C со скоростью 10 Гбит/с с DisplayPort 1.4, так что вы можете подключить внешний дисплей, если он вам очень нужен.

Но если вы хотите обзавестись этой новинкой по цене в $2000, то придется поторопиться – компания выпустила только 1000 штук своего Spacetop и когда будет следующая партия – не известно.

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